Доходность 1-летних ОФЗ может вырасти на 25-75 б.п. на горизонте до полугода - ПСБ

Доходность 1-летних ОФЗ может вырасти еще на 25-75 б.п. на горизонте ближайших шести месяцев, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Повышение ключевой ставки ЦБР до 5,0% (+50 б.п.) оказало нейтральное влияние на длинный участок кривой гособлигаций поскольку ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставки в диапазон 5-6% уже было заложено в котировки, констатирует эксперт. В то же время более быстрое ужесточение ДКП, чем ранее ожидал рынок и существенной повышение прогноза по инфляции на 2021 год вызвало сильную коррекцию на ближнем участке кривой ОФЗ, отмечает Монастыршин.

1-летние ОФЗ в пятницу выросли в доходности до 5,25% (+24 б.п.), гособлигации срочностью более 5 лет снизились в доходности на 1-2 б.п.

"С учетом ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП текущий уровень доходности 10-летних ОФЗ около 7,00-7,10% годовых считаем справедливым. Доходность 1-летних ОФЗ на горизонте ближайших 6 месяцев может вырасти еще на 25-75 б.п." - указывает аналитик ПСБ.

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