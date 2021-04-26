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26 апреля 2021 года 10:38
Идея дня: акции АЛРОСА остаются привлекательными для инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции "АЛРОСА" остаются привлекательными для инвесторов, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Многие месторождения алмазов приблизятся к исчерпанию в следующие 10 лет. И к выходу Jwaneng на полную мощность в 2034г мировое предложение натуральных алмазов, по нашим оценкам, будет ниже чем в допандемийном 2019г. Мы ожидаем дальнейшее сокращение накопленных запасов у алмазодобытчиков в ближайшие месяцы. Это может привести к росту цен на алмазы до многолетних максимумов. Акции "АЛРОСА" - входит в нашТОП-10 акций России - остаются привлекательными для инвесторов", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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26 апреля 2021 года 19:35
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.26 апреля 2021 года 19:30
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.26 апреля 2021 года 19:00
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.26 апреля 2021 года 18:45
Аналитики Sber CIB обновили топ еврооблигаций российских компаний, добавив выпуски Еvraz и "Сибура", говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики Sber CIB добавили в топ выпуски Еvraz и "Сибура" с доходностью соответственно 2,5% и 2,4% годовых в долларах и с погашением в 2024г. "Финансовые... читать дальше
.26 апреля 2021 года 18:24
Рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами
Рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Национальная валюта отыграла часть потерь прошлых недель из-за снижения геополитической напряжённости и повышения ставки ЦБ.... читать дальше
.26 апреля 2021 года 18:03
Возможен небольшой рост котировок ОФЗ и корпоративных облигаций в краткосрочной перспективе, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан. "На наш взгляд некоторое снижение геополитических рисков вместе с ростом рубля могут поддержать спрос на ОФЗ и корпоративные... читать дальше
.26 апреля 2021 года 17:46
Волатильность на рынке нефти может остаться высокой в краткосрочной перспективе, считает аналитик BCS Global MArkets (BCS GM) Рональд Смит. "У нас по-прежнему нет уверенности в краткосрочных перспективах цен на нефть, хотя волатильность может остаться высокой. Мы будем следить за реакцией рынка на... читать дальше
.26 апреля 2021 года 17:28
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.26 апреля 2021 года 17:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McDonald's Corp. с целью $248 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-6 недель. Цена входа: от $235, потенциальная доходность: 5,53%, стоп-приказ: $228,38, говорится в комментарии инвестиционной компании. Согласно отчетности по GAAP, отмечают эксперты... читать дальше
.26 апреля 2021 года 16:58
Возможен рост котировок акций Netflix Inc. в диапазон $540-560 за штуку на горизонте полугода, что предполагает потенциал роста до 11% от текущего уровня, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Пятерка будущих лидеров кинорынка вполне оформилась, и Netflix смотрится на первом месте достаточно... читать дальше
.26 апреля 2021 года 16:39
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.26 апреля 2021 года 16:19
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "НЛМК", АФК "Система", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. "ПАО "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций... читать дальше
.26 апреля 2021 года 15:57
Котировки акций компании Johnson & Johnson могут подняться выше $180 за штуку на горизонте до года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Котировки акций Johnson & Johnson традиционно демонстрируют умеренную... читать дальше
.26 апреля 2021 года 15:40
Москва. 26 апреля. Доллар и евро незначительно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; несмотря на падение цен на нефть, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под уплату основных налогов апреля. читать дальше
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