Идея дня: акции АЛРОСА остаются привлекательными для инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "АЛРОСА" остаются привлекательными для инвесторов, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Многие месторождения алмазов приблизятся к исчерпанию в следующие 10 лет. И к выходу Jwaneng на полную мощность в 2034г мировое предложение натуральных алмазов, по нашим оценкам, будет ниже чем в допандемийном 2019г. Мы ожидаем дальнейшее сокращение накопленных запасов у алмазодобытчиков в ближайшие месяцы. Это может привести к росту цен на алмазы до многолетних максимумов. Акции "АЛРОСА" - входит в нашТОП-10 акций России - остаются привлекательными для инвесторов", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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