Вероятно снижение котировок нефти к $64,6/барр. в понедельник - Sber CIB

Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $64,6 за баррель в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, которые в пятницу поднялись до $66,3 за баррель, вероятнее всего, в понедельник постепенно отступят к отметке $64,6, полагают эксперты инвестбанка. Рост нефтяных цен маловероятен.

Укреплению рубля в понедельник, по мнению аналитиков, будут способствовать большие продажи валюты экспортёрами для уплаты налогов.

Также эксперты инвестбанка отмечают, что после повышения ключевой ставки Банком России в пятницу доходности рублёвых госбумаг выросли. В понедельник рынок рублевого госдолга будет торговаться около уровней пятницы - российские инвесторы ждут предложений Минфина в среду и не будут торопиться с покупками, полагают в Sber CIB.

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