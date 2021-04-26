Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний, макростатистика и ЕЦБ:

- "Полюс", "Лента" и "Русагро" представят операционные результаты за первый квартал 2021 года;

- В Германии выйдут индексы делового оптимизма от института Ifo;

- В США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования и индекс производственной активности от ФРБ Далласа;

- Ожидается выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна.

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