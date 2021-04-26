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26 апреля 2021 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также итогов пятничного заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ по итогам заседания 23 апреля повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5% годовых. "Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%", - говорится в сообщении регулятора. Центробанк будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в пятницу, восстановившись после локального снижения днем ранее. Давление на рынок оказало сообщение Bloomberg, согласно которому президент США Джо Байден предложит повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое - до 39,6% с нынешних 20%, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном повышаются. Предстоящая неделя будет очень загруженной в плане важных новостей, начиная от публикации квартальных отчетностей технологических гигантов (включая Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet и Amazon) и заканчивая заседаниями центральных банков США и Японии, а также большим количеством макроэкономической статистики. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК вырос на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК повысился на 0,7% и достиг рекорда. В то же время австралийский S&P/ASX 200 к этому времени снизился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник. Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, а также ждут встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю. На настроение инвесторов оказывает давление ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых азиатских странах. В четырех японских префектурах (Токио, Осаке, Киото и Хиого) был объявлен режим ЧС, который продлится до 11 мая. Тем временем в Индии 24 апреля были зафиксированы рекордные 349,69 тыс. новых случаев COVID-19.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $65,52 за баррель, что на 0,89% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,1% - до $66,11 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $61,59 за баррель, что на 0,89% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 1,2% - до $62,14 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,504 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,965 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 апреля снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, опустившись до 718,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,85%), "МТС-001P-03" (-0,5%) и "МТС-001P-17" (-0,46%), а в лидерах повышения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,29%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,15%) и "АФК Система-001Р-07" (+0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 37,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_USAM-5Y-001Р-429R на 379,865 млн рублей и 72,24% выпуска серии ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-431R на сумму 722,446 млн рублей. Номинальный объем обоих выпусков - 1 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместил ипотечные облигации серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,13% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска - 2,5 года, ожидаемый срок обращения - 8 лет. Облигации размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.

ВЭБ установил ставку 1-го купона по выпускам облигаций серий ПБО-001Р-24, ПБО-001Р-25 и ПБО-001Р-26 общим объемом 50 млрд рублей на уровне 8,13% годовых. Срок обращения выпусков 7 лет, купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Объем бондов серии ПБО-001Р-24 составит 30 млрд рублей, серий ПБО-001Р-25 и ПБО-001Р-26 - по 10 млрд рублей каждая. Сбор заявок на выпуски прошел 22 апреля. Техразмещение выпусков запланировано на 27 апреля.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 32-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 5,35% годовых. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов, дата погашения выпуска - 1 ноября 2022 года. Выпуск серии А26 на 6 млрд рублей размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов, выпуск будет погашен 1 ноября 2029 года. Ставка текущего купона обоих выпусков - 4,6% годовых. По обоим выпускам 5 мая предстоит исполнение оферты. Выпуски имеют амортизационную структуру погашения.

АО "Полипласт" установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-03 в размере 7,5% годовых. Размещение 5-летних бумаг номинальным объемом 1 млрд рублей началось в ноябре 2016 года. В январе 2017 года эмитент завершил размещение, реализовав 65% выпуска на сумму 650 млн рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 13 мая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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