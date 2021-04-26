Индекс Мосбиржи может обновить рекорд в понедельник - "Алор Брокер"

Российский рынок акций в понедельник имеет все шансы для обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи, однако сильно увлекаться покупками акций не стоит, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Российский рынок акций имеет все шансы для обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи в понедельник. В текущий момент индекс расположился посередине восходящего канала. До его верхней границы в 3670 пунктов пространства для роста вполне достаточно. Однако увлекаться покупками не советуем. С большой вероятностью ближе к концу недели в преддверии майских праздников многие начнут сокращать "лонги". Да и американский рынок торгуется практически на сопротивлении, в любой момент грозя начать легкую коррекцию", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Эксперт обращает внимание, что перспективными в ближайшие дни выглядят акции Сбербанка. Банковский сектор, указывает Антонов, является главным бенефициаром роста ключевой ставки, поскольку растет не только его маржинальность бизнеса, но и отток клиентов сократится из-за повышения ставок по депозитам. Снижение же политических рисков, отмечает эксперт "Алор Брокер", может активизировать покупку акций Сбербанка нерезидентами.

Аналитик по-прежнему рекомендует на среднесрочную перспективу наращивать позиции по "Роснефти". "Бумага в последние недели игнорирует весь позитив, но рано или поздно она "выстрелит", как это наблюдалось неоднократно", - пишет он.

Также Антонов рекомендует как минимум сохранять в портфеле акции золотодобытчиков и черных металлургов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.