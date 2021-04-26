Утренние прогнозы: обновление исторического максимума по индексу Мосбиржи

Большинство аналитиков прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в понедельник. Индекс Мосбиржи, по их мнению, может обновить свой исторический максимум.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в понедельник ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи уже на открытии обновить исторические максимумы и закрепится выше 3600 пунктов. В ходе сессии внешняя конъюнктура продолжит толкать российские бумаги вверх, в результате чего рынок попытается выйти в середину диапазона 3600-3700 пунктов. При этом, учитывая ситуацию в ценах на нефть, хуже рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, что сдержит рост индекса Мосбиржи".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется. По-прежнему актуален среднесрочный восходящий канал. Область 3600-3620 пунктов выступает ближайшей зоной торможения. Если она будет пройдена, то далее цели роста сместятся в сторону 3690-3700 пунктов".

"Атон": "Вероятно открытие рынка акций РФ ростом на 0,5% в понедельник".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций имеет все шансы для обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи в понедельник. В текущий момент индекс расположился посередине восходящего канала. До его верхней границы в 3670 пунктов пространства для роста вполне достаточно. Однако увлекаться покупками не советуем".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Внешний фон позитивен. Возможно обновление максимума по индексу Мосбиржи и его рост в диапазоне 3600-3650 пунктов".