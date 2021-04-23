.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями
.
ГЛАВНОЕ
Путин поручил подготовить предложения по социально-экономическому развитию
Правительство должно представить предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны. Речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью, создании рабочих мест
 
Цены на просроченные долги россиян фактически удвоились
В январе-марте цены на просроченные долги россиян фактически удвоились и достигли почти 8% от номинала. Несмотря на кризис, на рынке наблюдается дефицит предложения из-за общего снижения выдач и кредитных каникул, вводившихся в прошлом году в связи...
 
В России активизировались инвесторы
В России начался инвестиционный бум: в марте индекс инвестиционной активности превысил докризисный уровень, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Специалисты ЦМАКП...
 
Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей, пишут "Известия", ссылающиеся на проект "Федресурс". Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов...
 
23 апреля 2021 года 19:35

Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 23 апреля. Доллар и евро уменьшили потери первой половины дня на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и отыграв решение Банка России второй раз подряд повысить ключевую ставку.

Курс доллара США составил 75,01 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар опускался ниже 75 руб./$1 впервые с 23 марта. Евро стоил 90,53 руб./EUR1, подешевев на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,28 копейки - до 81,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах. Ранее нацвалюта активно росла на фоне решения Банка России ужесточить денежно-кредитную политику. Кроме того, заметную поддержку рублю оказывало начало возвращения в места постоянной дислокации российских военных, которые принимали участие в военных учениях, в том числе на территории Крыма.

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее США и европейские страны неоднократно выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки на полуострове и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Банк России в пятницу принял решение повысить размер ключевой ставки сразу на 50 б.п., до 5,0% (это нижняя граница коридора нейтральности, который ЦБ оценивает в 5-6%), что было не полностью учтено в котировках. Это второе подряд ужесточение денежно-кредитной политики: в марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ставку на 25 б.п.

При этом все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, ожидали повышения ключевой ставки ЦБ; при этом мнения разделились практически поровну: одна половина ожидала повышения на 25 б.п., другая - сразу на 50 б.п.

Повысив ключевую ставку шагом сразу в 50 б.п. впервые с 2014 года, ЦБ сохранил ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, лишь немного перефразировав его по сравнению с мартовским заявлением.

"Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%", - говорится в пресс-релизе регулятора.

"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в сообщении ЦБ.

"В пятницу Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,00% годовых, то есть до нижней границы так называемого нейтрального диапазона (5-6%). Регулятор в целом сохранил свою ключевую формулировку о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, лишь слегка скорректировав ее (вместо "допускает возможность" на "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения"). (. . .) В целом регулятор сохранил риторику и сигнал в пользу дальнейшей нормализации процентной политики. Кроме того, на пресс-конференции глава ЦБ отметила, что после сегодняшнего повышения ставка была лишь приближена "к границе" между мягкой и нейтральной политикой. Таким образом, полноценный выход ставки на нейтральный уровень требует дальнейшего подъема. В то же время мы полагаем, что после недавней реализации санкционных угроз против госдолга РФ и завершения военных учений на юге России геополитическая напряженность и риск-премия на российском рынке заметно снизились. В случае сохранения такой ситуации до ближайшего заседания регулятор может вернуться к минимальному шагу повышения ставки на 25 б.п.", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в пятницу. Однако по итогам недели Brent и WTI могут продемонстрировать снижение на 0,9% и 1,4% соответственно на фоне обеспокоенности скачком случаев COVID-19 в азиатских странах, отмечает MarketWatch.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу поднялась на 0,66% - до $65,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысилась на 0,67% - до $61,84 за баррель.

Поддержку рынку оказывает улучшение прогнозов спроса в Европе, отмечает S&P Global Platts. Заболеваемость COVID-19 в крупнейших европейских странах вышла на плато. По сообщениям СМИ, такие страны, как Италия, Греция и Франция, готовятся ослабить некоторые карантинные ограничения.

В то же время сохраняются опасения из-за роста случаев COVID-19 в Индии. В Индии за минувшие сутки выявили свыше 332,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пятницу индийские СМИ.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,3324 рубля, до 75,0893 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5747 рубля, до 90,4676 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 1,0966 рубля по отношению к четвергу и составил 74,987 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 90,01 копейки и составил 75,0098 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 892,388 млн, из которых $958,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 933,912 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,3666 рубля, до 90,419 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 83,42 копейки и составил 90,43 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR765,103 млн, из которых EUR336,701 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR428,402 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,99% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась по сравнению с четвергом - 5,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 5,47% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 апреля 2021 года 19:33
Рынок акций РФ на неделе обновил пик Мосбиржи благодаря ослаблению геополитических рисков
Рынок акций РФ на минувшей неделе консолидировался на фоне смешанных внешних сигналов и ослабления геополитических рисков после известий о завершении проверки боеготовности в Южном и Западном военных округах и возвращения войск в пункты постоянной дислокации в срок до 1 мая. Индекс Мосбиржи на неделе обновил исторический максимум, после чего скорректировался на фоне укрепления рубля, индекс РТС закрепился выше рубежа 1500 пунктов.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 19:33
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ММК с целью 83,5 руб
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции ММК с целью 83,5 руб. ($14,1 за GDR), говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции российских сталелитейных компаний обновили исторические максимумы, но мы считаем, что предстоящий рост финансовых показателей и высокие дивиденды еще не до...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 19:23
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю консолидацией, раллировал ВТБ
Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ провел основные торги в пятницу в консолидационных настроениях при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, укрепления рубля после повышения ставки ЦБ РФ сразу до 5% годовых и ослабления геополитической напряженности вокруг Украины; раллировали акции ВТБ на ожиданиях объявления рекомендаций по дивидендам.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 19:10
Снижение цен евробондов РФ, отмечавшееся 19-20 апреля, в середине недели сменилось восстановительным ростом
Москва. 23 апреля. Снижение цен евробондов РФ, отмечавшееся 19-20 апреля, в середине недели сменилось восстановительным ростом благодаря снижению геополитических рисков и благоприятной конъюнктуре мировых долговых рынков, в результате к концу пятидневки большинство выпусков вышло в плюс. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов (US Treasuries) оказались незначительными.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 19:03
"Финам" повышает ожидаемый в конце 2021г диапазон ставки ЦБ РФ до 5,25-5,75%
"Финам" повышает ожидаемый в конце 2021г диапазон ключевой ставки ЦБ РФ до 5,25-5,75%, говорится в комментарии руководителя отдела макроэкономического анализа Ольги Беленькой. "23 апреля ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. до 5,0% и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 17:54
ЦБ РФ, возможно, повысит ставку еще на 25 б.п. на заседании в июне - Совкомбанк
Банк России, возможно, повысит ключевую ставку еще на 25 б.п. (до 5,25%) на заседании в июне текущего года, предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Ключевая ставка вернулась в нейтральный диапазон 5-6%. Монетарная политика теперь не оказывает ни стимулирующего, ни сдерживающего...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 17:27
Бумаги Mail.ru, Ленты и Детского мира будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги Mail.ru Group, "Ленты" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые результаты за I квартал 2021 года Mail.ru представит 29 апреля. Ожидается дальнейший рост выручки, при этом динамика...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 17:06
Рубль, вероятно, будет в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "Ключевым событием завершения этой недели стало решение Центробанка поднять ставку на "радикальные" 0,5 п.п., до 5%. Это...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 16:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Texas Instruments с целью $210
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Texas Instruments с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бизнес компании очень устойчив, так как...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 16:24
Следующее повышение ставки ЦБ РФ возможно уже 11 июня - Sber CIB
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку и по итогам следующего заседания 11 июня текущего года, полагают аналитики Sber CIB. Банк России принял в пятницу решение повысить ставку на 50 базисных пунктов - до 5%, констатируют эксперты Sber CIB. Темпы инфляции были выше целевого уровня ЦБ,...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 16:01
Рынок нефти остается под воздействием противоположных драйверов - BCS Express
Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных драйверов - сложной ситуации в Индии и ряде других стран из-за COVID-19 и сокращением добычи в Ливии, говорится в комментарии BCS Express. Нефтяные цены умеренно повышались в пятницу утром, однако после старта основной российской сессии...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 15:48
Рубль днем заметно повышается к доллару и евро на фоне решения ЦБ РФ вновь повысить ключевую ставку
Москва. 23 апреля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне решения Банка России второй раз подряд повысить ключевую ставку, причем сразу на 50 базисных пунктов, что было не полностью учтено в котировках.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 15:41
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru с прогнозной ценой $32
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать GDR Mail.ru Group с прогнозной ценой $32 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Mail.ru Group представит свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года в четверг, 29 апреля. Мы ожидаем увидеть стабильный рост выручки холдинга...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 15:23
Повышение ставки ЦБ и шансы на дальнейший рост - плюс для рубля и длинных ОФЗ - "Локо-Инвест"
Более раннее повышение ключевой ставки ЦБ РФ и шансы на ее дальнейший рост являются плюсом для рубля и длинных ОФЗ, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Более раннее повышение ставки и шансы на ее дальнейшее повышение - это плюс для рубля через более высокий паритет со...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru c целью 2110 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru c целью 2110 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 1760 руб., потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 1660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Правительство может создать...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.