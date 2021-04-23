"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ММК с целью 83,5 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции ММК с целью 83,5 руб. ($14,1 за GDR), говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции российских сталелитейных компаний обновили исторические максимумы, но мы считаем, что предстоящий рост финансовых показателей и высокие дивиденды еще не до конца отыграны рынком. "ММК" представил сильные результаты за I кв. 2021г, однако во II квартале ожидается еще более значительный рост цен реализации и объема продаж стальной продукции. Согласно нашей оценке, по итогам 2021г компания выплатит почти 8 руб. дивидендов, и форвардная доходность выше 10% станет одним из главных драйверов роста котировок. Также Виктор Рашников может провести SPO, что поспособствует возвращению "ММК" в индекс MSCI Russia в августе или ноябре 2021г и вызовет приток средств пассивных фондов. В связи с продолжающимся ралли цен на сталь мы повышаем целевую цену для акций компании до 83,5 руб. ($14,1 за GDR) и подтверждаем рекомендацию "покупать"", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Сучков.

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