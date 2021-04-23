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23 апреля 2021 года 19:33

Рынок акций РФ на неделе обновил пик Мосбиржи благодаря ослаблению геополитических рисков

Рынок акций РФ на минувшей неделе консолидировался на фоне смешанных внешних сигналов и ослабления геополитических рисков после известий о завершении проверки боеготовности в Южном и Западном военных округах и возвращения войск в пункты постоянной дислокации в срок до 1 мая. Индекс Мосбиржи на неделе обновил исторический максимум, после чего скорректировался на фоне укрепления рубля, индекс РТС закрепился выше рубежа 1500 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 15 по 21 апреля составил $80 млн по сравнению с $60 млн ранее (24 неделя притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $45 млн, тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась об оттоке $20 млн.

В период с 19 по 23 апреля индекс Мосбиржи снизился на 0,04% и составил 3597,17 пункта, индекс РТС прибавил 1% и достиг 1511,85 пункта на фоне снижения доллара до 75,0 руб./$1 (-0,82 рубля) и подешевевшей июньской нефти Brent до $65,82 за баррель (-1,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с распродаж на фоне нисходящей коррекции индексов в США, а также из-за опасений ужесточения введенных США антироссийских санкций и санкционной риторики ЕС. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов откатился ниже 3575 пунктов после утреннего обновления максимума выше 3605 пунктов. Нефть Brent стабилизировалась в районе $66,7 за баррель, сдерживающим фактором выступили опасения сокращения спроса на сырье в условиях подъема заболеваемости COVID-19 в Индии и Японии.

Западные СМИ сообщили о возможном введении запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. МИД Франции допустил принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Навального. Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, хотя такое положение дел не обязательно останется неизменным.

Просели акции ВТБ (-1,6%) несмотря на хороший квартальный отчет: банк удвоил чистую прибыль по МСФО - до 85,1 млрд рублей, что превысило прибыль за весь 2020 год (75,3 млрд рублей). Банк теперь ожидает прибыль за 2021 год на уровне 250-270 млрд рублей. Выросли бумаги "КАМАЗа" (+5,9%), который по итогам 2020 года получил 3,104 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 1,955 млрд руб. годом ранее. Финрезультаты "КАМАЗа" позволяют задуматься о выплате дивидендов, сообщила компания.

Во вторник рынок акций РФ ощутимо просел вслед за откатом внешних фондовых площадок и нефти из-за опасений замедления восстановления мировой экономики в условиях новой волны распространения пандемии COVID-19, а также на фоне сохранения геополитических рисков; индекс Мосбиржи упал в район рубежа 3550 пунктов во главе с бумагами финансовых и сырьевых компаний.

Власти Чехии объявили об исключении российской госкорпорации "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала.

На нефтяном рынке цена Brent днем поднималась до $68 за баррель, но вечером упала в район $66,4 за баррель на ожиданиях падения спроса на энергоносители в Индии, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

В среду рынок акций РФ вырос на фоне прошедшего выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, где не было заявлений по поводу геополитической напряженности; сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть на опасениях за спрос на сырье в условиях новой волны пандемии COVID-19 в Азии. Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели, в Японии в отдельных префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений. Индекс МосБиржи превысил 3560 пунктов, индекс РТС - 1464 пункта.

Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением. Президент РФ выразил надежду, что инициатива личной встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Показатель EBITDA группы ММК (+0,8%) по итогам I квартала вырос на 53,2% по сравнению с IV кварталом (до $726 млн), что превысило прогнозы. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить 1,795 рубля на акцию по итогам I квартала.

Нефть Brent ушла ниже $66 за баррель, дополнительным негативом стала статистика Минэнерго США о росте запасов нефти в стране, при прогнозах снижения.

Рынок акций РФ в четверг ускорил рост благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины после известий, что министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах в связи с достигнутыми целями, войска с 23 апреля до 1 мая должны вернуться с южных рубежей РФ в пункты постоянной дислокации. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум и впервые завершил торги выше рубежа 3600 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки Ozon (+3,5%) и акции металлургов.

Минэкономразвития считает текущий курс рубля заниженным относительно фундаментальных факторов, ожидает его укрепления до 71-72 руб./$1 к концу года. Ведомство также ожидает выхода экономики РФ на доковидный уровень в III квартале текущего года, на устойчивые темпы роста на уровне 3% - к концу года.

Президент РФ Владимир Путин на климатической конференции по видеосвязи заявил в четверг, что Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при осуществлении проектов в РФ.

Совет директоров ПАО "Полюс" (+0,5%) рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 387,15 руб. на акцию (отсечка реестра акционеров под выплаты - 7 июня). Группа НЛМК (+2,3%) увеличила в I квартале EBITDA на 31% по сравнению с IV кварталом (до $1,166 млрд) и на 96% в годовом выражении, превысив прогнозы. Совет директоров НЛМК рекомендовал утвердить дивиденды за I квартал в размере 7,71 рубля на акцию (дивиденды за IV квартал составили 7,25 рубля на акцию). Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (+1,5%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 213 рублей на акцию (с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев общие выплаты составят 259 рублей на акцию, закрытие реестра 5 июля). Просели бумаги En+ (-2,2%) после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо не стал менять ставки и сообщил, что они ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%. ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидалось.

Под занавес недели рынок акций РФ скорректировался вниз перед выходными на фоне слабости нефти, индекс МосБиржи опустился ниже 3600 пунктов на фоне укрепления рубля благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины и решению ЦБ РФ повысить ставку. Российские военные, принимавшие участие в учении в Крыму, начали возвращаться на базы, сообщило Минобороны РФ.

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых, сразу до нижней границы коридора нейтральности (5-6%). ЦБ РФ после повышения ставки на 0,5 п.п. сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Также ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,0-4,0%.

Нефть Brent нашла поддержку в районе $65,7 за баррель на фоне новостей из Ливии, где национальная нефтяная компания сообщила о сокращении добычи в стране с 1,3 до 1 млн б/с из-за бюджетного спора с Центробанком, что может привести к еще большему сокращению производства сырья.

Совет директоров "Роснефти" (-1%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6,94 руб. на одну акцию (закрытие реестра 15 июня). Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Трубной металлургической компании" (-11,8%, до 80,94 рубля; дивиденды за 2020 год - 9,67 рубля на акцию). Раллировали акции ВТБ (+6,9%) на ожиданиях рекомендаций по размеру дивидендных выплат за 2020 год (наблюдательный совет ВТБ рекомендовал дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО).

В период с 19 по 23 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ВТБ (+9%), "Северстали" (+8%), "АЛРОСА" (+6%); хуже рынка оказались акции "Трубной металлургической компании" (-12%), "ВСМПО-Ависма" (-6%), ПАО "Русская аквакультура" (-4%).

Динамика рынка акций РФ в последнюю неделю апреля будет зависеть от поступающих квартальных корпоративных отчетов, возможных санкционных новостей, эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, а также итогов встречи ОПЕК+ 28 апреля по вопросу квот. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 3550-3650 пунктов, для индекса РТС - 1450-1560 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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