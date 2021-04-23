Москва. 23 апреля. Снижение цен евробондов РФ, отмечавшееся 19-20 апреля, в середине недели сменилось восстановительным ростом благодаря снижению геополитических рисков и благоприятной конъюнктуре мировых долговых рынков, в результате к концу пятидневки большинство выпусков вышло в плюс. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов (US Treasuries) оказались незначительными.

Начало недели было не совсем благоприятным для инвесторов в российские активы, цены которых снижались на фоне опасений возможной новой волны повышения базовых процентных ставок, а также сохраняющихся санкционных рисков. Однако снижение котировок было умеренным и никаких агрессивных распродаж на рынке не было. Вслед за Fitch рейтинговые агентства Moody`s и S&P отметили устойчивость России к новому раунду санкций США благодаря низкому уровню госдолга. Запрет на покупку ОФЗ на первичном рынке для инвесторов из США не повредит бюджету и финансовому рынку РФ. В то же время риск дополнительных более жестких ограничений может отпугивать инвестиции в Россию в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на прошлой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, одна из возможных опций касается ужесточения мер против долговых ценных бумаг РФ: США могут запретить американским компаниям их покупку уже и на вторичном рынке. Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии. "В понедельник в Брюсселе совет глав МИД стран ЕС займется ситуацией с Навальным", - сказал он изданию Bild. В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с Россией. ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального, заявил глава французского МИД в воскресенье телеканалу "Франс 3". "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - сказал французский министр.

Котировки российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно снижаться на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску". Причем традиционно наибольшие ценовые потери понесли "длинные" бумаги. Инвесторы фиксировали прибыль после заметного роста котировок неделей ранее. На мировых рынках капитала наблюдалось общее снижение интереса участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся третьей волны коронавирусной пандемии COVID-19, которая не спадает и тем самым не дает мировой экономике начать полноценное восстановление.

Торги на рынке российских еврооблигаций 21 апреля открылись снижением котировок, которые продолжили негативную динамику в рамках коррекции после бурного роста на прошлой неделе. Вместе с тем во второй половине дня, после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, ситуация на рынке заметно улучшилась, и цены не только отыграли утреннее падение, но и вышли в умеренный плюс по отношению к закрытию предыдущего дня. Инвесторы в целом посчитали выступление Путина достаточно миролюбивым, не провоцирующим какого-либо обострения отношения с Западом, поэтому активизировали покупки российских бумаг, которые из-за существующих геополитических рисков все еще имеют достаточно высокую кредитную премию.

В четверг ценовой рост российских еврооблигаций усилился благодаря как снижению геополитических рисков, так и стабильной ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. Доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день сразу на 13 базисных пунктов, до 2,67% годовых. Причин для ценового роста было несколько, но главной стало снижение геополитических рисков после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах и ВДВ, что призвано разрядить ситуацию вблизи границ с Украиной. Кроме того, инвесторы отыгрывали состоявшееся днем ранее послание президента России Федеральному собранию, в котором было заявлено, что практически все дополнительные расходы бюджета будут профинансированы за счет дополнительных бюджетных доходов, а не за счет размещения нового госдолга.

Третьим позитивным фактором для всех мировых долговых рынков стало очередное заседание Европейского ЦБ, на котором были сохранены процентные ставки на текущих уровнях и заявлено о сохранении в полном объеме всех действующих программ выкупа активов, то есть ЕЦБ продолжит в ближайшее время проводить мягкую стимулирующую денежно-кредитную политику.

В последний день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась, и рынок в целом лег в боковой дрейф на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых долговых площадках.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели практически не изменилась и составила 115,64% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 3 пункта и 23 апреля составил 179 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,4% - до 131,67% от номинала (их доходность снизилась на 3 пункта - до 3,77% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,21%, до 127,17% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился и составил 193 базисных пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,3%, до 124,53% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта - до 3,77% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,06%, подорожав до 110,74% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 2,365% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,15% - до 112,77% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 2,09% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,07%, до 109,11% от номинала (их спред к US Treasuries расширился за пять дней на 1 пункт, составив 85 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться в рамках коррекции вслед за прогнозируемым новым витком роста доходности US Treasuries, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторов настораживает наблюдаемое в последнее время ускорение заболеваемости COVID-19 в мире и введение новых ограничений в отдельных странах. Кроме того, мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов.