.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Снижение цен евробондов РФ, отмечавшееся 19-20 апреля, в середине недели сменилось восстановительным ростом
.
ГЛАВНОЕ
Путин поручил подготовить предложения по социально-экономическому развитию
Правительство должно представить предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны. Речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью, создании рабочих мест
 
Цены на просроченные долги россиян фактически удвоились
В январе-марте цены на просроченные долги россиян фактически удвоились и достигли почти 8% от номинала. Несмотря на кризис, на рынке наблюдается дефицит предложения из-за общего снижения выдач и кредитных каникул, вводившихся в прошлом году в связи...
 
В России активизировались инвесторы
В России начался инвестиционный бум: в марте индекс инвестиционной активности превысил докризисный уровень, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Специалисты ЦМАКП...
 
Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей, пишут "Известия", ссылающиеся на проект "Федресурс". Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов...
 
23 апреля 2021 года 19:10

Снижение цен евробондов РФ, отмечавшееся 19-20 апреля, в середине недели сменилось восстановительным ростом

Москва. 23 апреля. Снижение цен евробондов РФ, отмечавшееся 19-20 апреля, в середине недели сменилось восстановительным ростом благодаря снижению геополитических рисков и благоприятной конъюнктуре мировых долговых рынков, в результате к концу пятидневки большинство выпусков вышло в плюс. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов (US Treasuries) оказались незначительными.

Начало недели было не совсем благоприятным для инвесторов в российские активы, цены которых снижались на фоне опасений возможной новой волны повышения базовых процентных ставок, а также сохраняющихся санкционных рисков. Однако снижение котировок было умеренным и никаких агрессивных распродаж на рынке не было. Вслед за Fitch рейтинговые агентства Moody`s и S&P отметили устойчивость России к новому раунду санкций США благодаря низкому уровню госдолга. Запрет на покупку ОФЗ на первичном рынке для инвесторов из США не повредит бюджету и финансовому рынку РФ. В то же время риск дополнительных более жестких ограничений может отпугивать инвестиции в Россию в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на прошлой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, одна из возможных опций касается ужесточения мер против долговых ценных бумаг РФ: США могут запретить американским компаниям их покупку уже и на вторичном рынке. Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии. "В понедельник в Брюсселе совет глав МИД стран ЕС займется ситуацией с Навальным", - сказал он изданию Bild. В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с Россией. ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального, заявил глава французского МИД в воскресенье телеканалу "Франс 3". "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - сказал французский министр.

Котировки российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно снижаться на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску". Причем традиционно наибольшие ценовые потери понесли "длинные" бумаги. Инвесторы фиксировали прибыль после заметного роста котировок неделей ранее. На мировых рынках капитала наблюдалось общее снижение интереса участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся третьей волны коронавирусной пандемии COVID-19, которая не спадает и тем самым не дает мировой экономике начать полноценное восстановление.

Торги на рынке российских еврооблигаций 21 апреля открылись снижением котировок, которые продолжили негативную динамику в рамках коррекции после бурного роста на прошлой неделе. Вместе с тем во второй половине дня, после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, ситуация на рынке заметно улучшилась, и цены не только отыграли утреннее падение, но и вышли в умеренный плюс по отношению к закрытию предыдущего дня. Инвесторы в целом посчитали выступление Путина достаточно миролюбивым, не провоцирующим какого-либо обострения отношения с Западом, поэтому активизировали покупки российских бумаг, которые из-за существующих геополитических рисков все еще имеют достаточно высокую кредитную премию.

В четверг ценовой рост российских еврооблигаций усилился благодаря как снижению геополитических рисков, так и стабильной ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. Доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день сразу на 13 базисных пунктов, до 2,67% годовых. Причин для ценового роста было несколько, но главной стало снижение геополитических рисков после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах и ВДВ, что призвано разрядить ситуацию вблизи границ с Украиной. Кроме того, инвесторы отыгрывали состоявшееся днем ранее послание президента России Федеральному собранию, в котором было заявлено, что практически все дополнительные расходы бюджета будут профинансированы за счет дополнительных бюджетных доходов, а не за счет размещения нового госдолга.

Третьим позитивным фактором для всех мировых долговых рынков стало очередное заседание Европейского ЦБ, на котором были сохранены процентные ставки на текущих уровнях и заявлено о сохранении в полном объеме всех действующих программ выкупа активов, то есть ЕЦБ продолжит в ближайшее время проводить мягкую стимулирующую денежно-кредитную политику.

В последний день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась, и рынок в целом лег в боковой дрейф на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых долговых площадках.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели практически не изменилась и составила 115,64% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 3 пункта и 23 апреля составил 179 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,4% - до 131,67% от номинала (их доходность снизилась на 3 пункта - до 3,77% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,21%, до 127,17% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился и составил 193 базисных пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,3%, до 124,53% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта - до 3,77% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,06%, подорожав до 110,74% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 2,365% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,15% - до 112,77% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 2,09% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,07%, до 109,11% от номинала (их спред к US Treasuries расширился за пять дней на 1 пункт, составив 85 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться в рамках коррекции вслед за прогнозируемым новым витком роста доходности US Treasuries, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторов настораживает наблюдаемое в последнее время ускорение заболеваемости COVID-19 в мире и введение новых ограничений в отдельных странах. Кроме того, мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 апреля 2021 года 19:35
Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями
Москва. 23 апреля. Доллар и евро уменьшили потери первой половины дня на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и отыграв решение Банка России второй раз подряд повысить ключевую ставку.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 19:33
Рынок акций РФ на неделе обновил пик Мосбиржи благодаря ослаблению геополитических рисков
Рынок акций РФ на минувшей неделе консолидировался на фоне смешанных внешних сигналов и ослабления геополитических рисков после известий о завершении проверки боеготовности в Южном и Западном военных округах и возвращения войск в пункты постоянной дислокации в срок до 1 мая. Индекс Мосбиржи на неделе обновил исторический максимум, после чего скорректировался на фоне укрепления рубля, индекс РТС закрепился выше рубежа 1500 пунктов.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 19:33
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ММК с целью 83,5 руб
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции ММК с целью 83,5 руб. ($14,1 за GDR), говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции российских сталелитейных компаний обновили исторические максимумы, но мы считаем, что предстоящий рост финансовых показателей и высокие дивиденды еще не до...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 19:23
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю консолидацией, раллировал ВТБ
Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ провел основные торги в пятницу в консолидационных настроениях при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, укрепления рубля после повышения ставки ЦБ РФ сразу до 5% годовых и ослабления геополитической напряженности вокруг Украины; раллировали акции ВТБ на ожиданиях объявления рекомендаций по дивидендам.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 19:03
"Финам" повышает ожидаемый в конце 2021г диапазон ставки ЦБ РФ до 5,25-5,75%
"Финам" повышает ожидаемый в конце 2021г диапазон ключевой ставки ЦБ РФ до 5,25-5,75%, говорится в комментарии руководителя отдела макроэкономического анализа Ольги Беленькой. "23 апреля ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. до 5,0% и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 17:54
ЦБ РФ, возможно, повысит ставку еще на 25 б.п. на заседании в июне - Совкомбанк
Банк России, возможно, повысит ключевую ставку еще на 25 б.п. (до 5,25%) на заседании в июне текущего года, предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Ключевая ставка вернулась в нейтральный диапазон 5-6%. Монетарная политика теперь не оказывает ни стимулирующего, ни сдерживающего...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 17:27
Бумаги Mail.ru, Ленты и Детского мира будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги Mail.ru Group, "Ленты" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые результаты за I квартал 2021 года Mail.ru представит 29 апреля. Ожидается дальнейший рост выручки, при этом динамика...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 17:06
Рубль, вероятно, будет в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "Ключевым событием завершения этой недели стало решение Центробанка поднять ставку на "радикальные" 0,5 п.п., до 5%. Это...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 16:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Texas Instruments с целью $210
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Texas Instruments с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бизнес компании очень устойчив, так как...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 16:24
Следующее повышение ставки ЦБ РФ возможно уже 11 июня - Sber CIB
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку и по итогам следующего заседания 11 июня текущего года, полагают аналитики Sber CIB. Банк России принял в пятницу решение повысить ставку на 50 базисных пунктов - до 5%, констатируют эксперты Sber CIB. Темпы инфляции были выше целевого уровня ЦБ,...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 16:01
Рынок нефти остается под воздействием противоположных драйверов - BCS Express
Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных драйверов - сложной ситуации в Индии и ряде других стран из-за COVID-19 и сокращением добычи в Ливии, говорится в комментарии BCS Express. Нефтяные цены умеренно повышались в пятницу утром, однако после старта основной российской сессии...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 15:48
Рубль днем заметно повышается к доллару и евро на фоне решения ЦБ РФ вновь повысить ключевую ставку
Москва. 23 апреля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне решения Банка России второй раз подряд повысить ключевую ставку, причем сразу на 50 базисных пунктов, что было не полностью учтено в котировках.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 15:41
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru с прогнозной ценой $32
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать GDR Mail.ru Group с прогнозной ценой $32 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Mail.ru Group представит свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года в четверг, 29 апреля. Мы ожидаем увидеть стабильный рост выручки холдинга...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 15:23
Повышение ставки ЦБ и шансы на дальнейший рост - плюс для рубля и длинных ОФЗ - "Локо-Инвест"
Более раннее повышение ключевой ставки ЦБ РФ и шансы на ее дальнейший рост являются плюсом для рубля и длинных ОФЗ, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Более раннее повышение ставки и шансы на ее дальнейшее повышение - это плюс для рубля через более высокий паритет со...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru c целью 2110 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru c целью 2110 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 1760 руб., потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 1660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Правительство может создать...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.