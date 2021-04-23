Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю консолидацией, раллировал ВТБ

Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ провел основные торги в пятницу в консолидационных настроениях при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, укрепления рубля после повышения ставки ЦБ РФ сразу до 5% годовых и ослабления геополитической напряженности вокруг Украины; раллировали акции ВТБ на ожиданиях объявления рекомендаций по дивидендам.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3597,17 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1511,85 пункта (+0,7%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 6,9%.

Доллар просел до 75,0 рубля (-0,42 рубля).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,04%, индекс РТС вырос на 1% на фоне снижения доллара на 0,82 рубля.

Банк России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых, сразу до нижней границы коридора нейтральности (5-6%). ЦБ РФ после повышения ставки на 0,5 п.п. сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Также ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,0-4,0%.

Российские военные, принимавшие участие в учении в Крыму, начали возвращаться на базы. Более 20 кораблей Черноморского флота уже вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в Крыму, сообщило Минобороны РФ.

Подорожали акции банка ВТБ (+6,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Московской биржи" (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,8% "префы").

Уже после закрытия основных торгов стало известно, что наблюдательный совет ВТБ рекомендовал дивиденды на обыкновенные акции в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год. На выплату дивидендов по итогам работы в прошлом году банк направит 35,65 млрд рублей (реестр закроется 22 июня).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1,2% "префы").

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6,94 руб. на одну акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 73,55 млрд руб. Право на получение дивидендов у акционеров, зарегистрированных в реестре на 15 июня 2021 года.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, на текущей неделе основные российские фондовые индексы консолидировались вблизи максимальных значений за последние месяцы. В случае с индексом МосБиржи произошло обновление максимума и легкая коррекция в пятницу на фоне укрепления рубля.

Поддержку рынкам оказала сильная макроэкономическая статистика и позитивные отчеты американских корпораций. Рынки пока игнорируют негативные факторы, в частности, резкий рост заболеваемости в ряде стран (Индия, Япония). Также сдержано рынок реагирует на обсуждения налоговых новаций новой администрацией Байдена (рассматриваются предложения по повышению ставки налога на богатых почти в два раза и уравниванию ставки подоходного налога и налога на доходы с инвестиций).

Российский рынок поддерживает сочетание снижения внешнеполитических рисков с позитивными корпоративными новостями. В частности, стоит отметить хорошую отчетность российских металлургических компаний (ММК и НЛМК за 1 квартал получили прибыль, которая соответственно в 3,6 раза и в 2,7 раза больше, чем годом ранее). Также позитивно рынок отреагировал на Дни инвесторов ВТБ и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с точки зрения ожидания роста дивидендных выплат в перспективе нескольких лет. В целом влияние положительных факторов на рыночные настроения может сохраниться и на следующей неделе. В конце апреля ожидается министерская встреча ОПЕК+, что может поддержать повышенную рыночную волатильность на рынке нефти, считает Беденков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что для рублевых активов позитивом выступило существенное улучшение геополитической обстановки, произошедшее благодаря решению министерства обороны РФ завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах и возвратить войска в пункты постоянной дислокации.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта и отметил, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%. Рубль отреагировал на это решением ростом. В целом ужесточение монетарной политики будет оказывать фундаментальную поддержку российской валюте на долгосрочном горизонте.

Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных драйверов. С одной стороны, сложная ситуация с пандемией в Индии и некоторых других странах ставит под угрозу восстановление спроса на нефть. С другой - Ливийская национальная нефтяная компания сообщила о сокращении добычи в стране с 1,3 до 1 млн б/с из-за бюджетного спора с центробанком.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы разошлись в динамике из-за укрепления рубля вслед за решением ЦБ РФ о повышении процентной ставки.

Раллировали акции ВТБ в ожидании решения совета директоров по дивидендам за прошлый год. Акции "Магнита" (5280 рублей) поднялись выше сопротивления 5180 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и формируют сигнал к краткосрочному развороту со следующей целью движения 5355 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Впоследствии можно ожидать повторного тестирования отметки 5500 руб., закрепление выше которой может открыть новые горизонты роста, вплоть до закрытия январского "гэпа" между 5620 руб. и 5688 руб. Индикатор ADX в целом указывает на благоприятные для покупателей перспективы как минимум в ближайшие сессии.

Рынок акций в целом сохраняет неплохие шансы развития повышения ближе к 3650 и 1550 пунктам по индексам МосБиржи и РТС, хотя подъем может произойти после некоторой нисходящей коррекции. Повышению индексов в пятницу мешала фиксация прибыли по ряду акций после их повышения ранее на неделе. В ближайшие дни в России и за рубежом компании продолжат отчитываться за 1 квартал текущего года, что будет отвлекать инвесторов на корпоративные драйверы. В целом при отсутствии негативных внешних факторов российский рынок вполне может предпринимать новые попытки роста. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3550-3650 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, поддержку рынку акций РФ оказали надежды на снижение геополитической напряженности после известий, что российские войска к 1 мая вернутся в места постоянной дислокации после завершившихся учений у границы с Украиной. Это могло ослабить опасения инвесторов, связанные с напряженностью в российско-украинских отношениях. Кроме того, позитивным фактором стала встреча президентов России и Белоруссии, которая прошла в дружественной атмосфере, но по итогам которой было мало конкретной информации. Оптимизма также добавили конструктивные комментарии, прозвучавшие со стороны России, США и других стран, на глобальном виртуальном климатическом саммите.

От Банка России ожидалось повышение ставки сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как и произошло, отмечает эксперт.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), встреча ОПЕК+ 28 апреля все же не будет сокращенной, и помимо заседания мониторингового комитета, состоится и встреча министров. В то же время пока рыночные ожидания не изменились - ОПЕК+, вероятнее всего, оставит уровень добычи без изменений. Генеральный секретарь организации выразил опасения по поводу законопроекта в США, который позволит подать антимонопольные иски против ОПЕК+, и призвал к взаимодействию с администрацией США для того, чтобы не допустить принятие этого закона. Коронавирусная ситуация также остается негативной, но несмотря на это, нефтяные котировки не падают, что во многом может быть связано с ослаблением доллара.

Что касается ставки ЦБ РФ, то сохранение ставки на текущих уровнях серьезно не рассматривалось. Инфляция в РФ в марте выросла до 5,8%, но, судя по недельным данным, уже замедлилась до 5,5%. Тем не менее, экономическая активность продолжает расти, а с ней и инфляционные ожидания, поэтому рынок закладывал в цены повышение ставки ЦБ на 50 б.п. Рыночные котировки закладывают повышение ставки до 6% к концу этого года, что является верхней границей нейтрального диапазона, и ее стабилизацию выше этого уровня в дальнейшем.

При отсутствии дальнейшей геополитической эскалации курс рубля может закрепиться на уровнях около 75 руб./$1 с потенциалом дальнейшего укрепления, на следующей неделе дополнительную поддержку окажет пик налогового периода, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В США в четверг индексы акций снизились на 0,9% после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Джо Байдена по повышению налога на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), Европа после утреннего роста развернулась вниз (индекс FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 снижаются на 0,2-0,3%), но "плюсуют" США (индекс S&P 500 подрос на 0,9% и превысил 4170 пунктов).

Продажи новостроек в США в марте выросли на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,021 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж новостроек в прошлом месяце на 12% с объявленного ранее февральского уровня - до 886 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США, а также сводный индикатор, учитывающий производство и услуги, в апреле достигли рекорда. Значение PMI в промышленности увеличилось до 60,6 пункта, сводный показатель вырос до 62,2 пункта при прогнозах роста обоих показателей до 60,5 пункта, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании сообщает Trading Economics.

PMI в сфере услуг повысился в апреле до 63,1 пункта при прогнозах роста до 61 пункта с мартовских 60,4 пункта, сообщает The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке цены в пятницу подросли; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,45 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $65,82 за баррель (+0,6% и +0,1% в четверг), июньская цена WTI - $61,8 за баррель (+0,6% и +0,1% накануне).

Данные из США и Великобритании указывают на растущий спрос, в то время как в ряде азиатских стран, включая Индию и Японию, ждать восстановления потребления в ближайшее время не приходится, поскольку заболеваемость COVID-19 остается высокой и действуют ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+13,6%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+12,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+8,7% и +39,9% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+4,1%), "префы" ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+3,5%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-11,8%, до 80,94 рубля; дивиденды за 2020 год - 9,67 рубля на акцию), также просели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,9%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,73 млрд рублей (из них 11,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,69 млрд рублей - на бумаги банка ВТБ и 7,86 млрд рублей - на акции "Газпрома").