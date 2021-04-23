"Финам" повышает ожидаемый в конце 2021г диапазон ставки ЦБ РФ до 5,25-5,75%

"Финам" повышает ожидаемый в конце 2021г диапазон ключевой ставки ЦБ РФ до 5,25-5,75%, говорится в комментарии руководителя отдела макроэкономического анализа Ольги Беленькой.

"23 апреля ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. до 5,0% и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По словам главы ЦБ Э. Набиуллиной, рассматривались варианты повышения ставки на стандартный шаг 0,25 п.п. или на 0,5 п.п. Мы полагали, что выбор между повышением на 0,25 и 0,5 п.п. может колебаться до последнего момента и отдавали предпочтение варианту повышения до 5% с вероятностью 55%, прогнозы аналитиков в Bloomberg разделились преимущественно в пользу повышения ставки до 4,75% (примерно в соотношении 2:1). Новый прогноз ЦБ по инфляции на конец этого года повышен с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%, возвращение к таргету 4% теперь ожидается лишь к середине 2022г", - пишет Беленькая.

По мнению Э. Набиуллиной, промедление с повышением ключевой ставки может не только отодвинуть этот срок, но и потребовать значительно более высоких уровней ставки для достижения цели. Хотя формально ставка уже достигла нижней границы нейтрального диапазона, который ЦБ в июле прошлого года определил, как 5-6%, Э. Набиуллина полагает, что она лишь приблизилась к границе, отделяющей мягкую ДКП от нейтральной. Более того, ЦБ не исключает и перехода к умеренно жесткой ДКП до конца года, хотя считает это и не самым вероятным сценарием.

"Впервые опубликованная прогнозная траектория ключевой ставки показала, что регулятор ждет в этом году среднее значение ключевой ставки с 26 апреля по конец года в диапазоне 5,0-5,8%, что означает широкий разброс возможных значений ключевой ставки на конец года - по нашим оценкам, от 5% до 6,5%. Мы повышаем ожидаемый диапазон ключевой ставки на конец 2К21 до 5-5,5%, и на конец года до 5,25-5,75%. Хотя повышение ключевой ставки до 5% сегодня в целом было заложено в ожидания рынка, "ястребиный" сигнал может способствовать укреплению курса рубля, привести к ускорению повышения банками депозитных и кредитных ставок", - резюмирует эксперт "Финама".

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