ЦБ РФ, возможно, повысит ставку еще на 25 б.п. на заседании в июне - Совкомбанк

Банк России, возможно, повысит ключевую ставку еще на 25 б.п. (до 5,25%) на заседании в июне текущего года, предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Ключевая ставка вернулась в нейтральный диапазон 5-6%. Монетарная политика теперь не оказывает ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния на спрос и инфляцию. Банк России дал сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что на следующем заседании в июне ЦБ может ещё раз повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 5,25%", - пишет эксперт в своем комментарии.

Также Васильев обращает внимание, что ЦБ в пятницу впервые опубликовал прогноз траектории ключевой ставки. "В среднем в этом году ставка ожидается в диапазоне 4,8-5,4%. Например, возможен такой сценарий, при котором ставка будет повышена до 6% в июле, и в среднем ставка в этом году составит 5,4%", - отмечает он.

По мнению Васильева, Банк России продолжит повышать ставку для сдерживания инфляции и к концу года доведёт её до 5,5-6%.

"Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому мы считаем, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё исторически низкие ставки", - обращает внимание эксперт Совкомбанка.

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