Рубль днем заметно повышается к доллару и евро на фоне решения ЦБ РФ вновь повысить ключевую ставку

Москва. 23 апреля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне решения Банка России второй раз подряд повысить ключевую ставку, причем сразу на 50 базисных пунктов, что было не полностью учтено в котировках.

Курс доллара США составил 74,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 68,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 75 руб./$1 впервые с 23 марта. Евро стоил 90,12 руб./EUR1, подешевев на 51 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 60,49 копейки - до 81,66 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,3324 рубля, до 75,0893 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5747 рубля, до 90,4676 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне решения Банка России повысить размер ключевой ставки сразу на 50 б.п., до 5,0% (это нижняя граница коридора нейтральности, который ЦБ оценивает в 5-6%), что было не полностью учтено в котировках.

Это второе подряд ужесточение денежно-кредитной политики: в марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ставку на 25 б.п. Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, ожидали повышения ключевой ставки ЦБ; при этом мнения разделились практически поровну: одна половина ожидала повышения на 25 б.п., другая - сразу на 50 б.п.

Повысив ключевую ставку шагом сразу в 50 б.п. впервые с 2014 года, ЦБ сохранил ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, лишь немного перефразировав его по сравнению с мартовским заявлением.

"Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%", - говорится в пресс-релизе регулятора.

"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, поддержку рублю оказывает начало возвращения в места постоянной дислокации российских военных, которые принимали участие в военных учениях, в том числе на территории Крыма. Ранее США и европейские страны неоднократно выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки на полуострове и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

"Более раннее повышение ставки и шансы на ее дальнейшее повышение - это плюс для рубля через более высокий паритет со ставками в других странах и уверенность в более быстром достижении ЦБ цели по инфляции (ответственная политика - это хорошо). Для средних/длинных ОФЗ мы также видим больше плюсов - инвесторы узнали, что выше 6,5% в 2П21-22 ставки, видимо, не уйдут, а с 2023 могут даже опуститься до 5-6%. При таких предпосылках доходности ОФЗ сроком 10+ лет на уровне 7%+ выглядят по-прежнему крайне привлекательно, обеспечивая инвесторам реальную доходность около 2,5-3%. Именно поэтому доходности длинных ОФЗ в доходности падают, а короткие (до 5-7 лет) растут в свете роста ставок до 6% и выше", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Новость вызвала скачок укрепления рубля - доходность облигаций будет более привлекательной для инвесторов. Вырастут также ставки по рублевым депозитам. При понятной логике решения регулятора, резкое повышение ставки имеет и негативные последствия. При том, что факторы, с которыми можно было бы бороться повышением ставки - резким ослаблением рубля и оттоком депозитов - в значимой мере себя не проявляют. Напротив, удорожание денег может дополнительно стимулировать рост цен", - полагает начальник управления операций на российском рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

Кроме того, поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат апреля и небольшой рост цен на нефть. Котировки "черного" золота поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне неоднозначных сигналов в отношении ближайших перспектив спроса.

Данные из США и Великобритании указывают на растущий спрос, в то время как в ряде азиатских стран, включая Индию и Японию, ждать восстановления потребления в ближайшее время не приходится, поскольку заболеваемость COVID-19 остается высокой и действуют ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу поднялась на 0,21% - до $65,54 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысилась на 0,46% - до $61,71 за баррель.

С начала текущей недели Brent потеряла 1,4%, WTI - 1,9%.

Тем не менее в данный момент цены на нефть более чем на 25% выше, чем в начале текущего года.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,99% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась по сравнению с четвергом - 5,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 5,47% годовых.