Следующее повышение ставки ЦБ РФ возможно уже 11 июня - Sber CIB

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку и по итогам следующего заседания 11 июня текущего года, полагают аналитики Sber CIB.

Банк России принял в пятницу решение повысить ставку на 50 базисных пунктов - до 5%, констатируют эксперты Sber CIB. Темпы инфляции были выше целевого уровня ЦБ, а потребительский спрос сейчас активно восстанавливается после снятия коронавирусных ограничений.

Самое главное - восстановление спроса носит устойчивый характер, и с большой долей вероятности Банк России продолжит повышение ключевой ставки в июне, полагают аналитики. "Основной сигнал ЦБ остался практически без изменений - регулятор сообщил в пресс-релизе, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Обычно эта фраза указывает на высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, которое запланировано на 11 июня. Пока трудно прогнозировать, на какую величину будет повышена ставка - на 25 или 50 базисных пунктов - это зависит от инфляции. Мы ожидаем, что на конец текущего года ставка достигнет 5,5%", - пишут эксперты в комментарии Sber CIB.

Также аналитики инвестбанка отмечают, что ЦБ в пятницу впервые опубликовал оценку ключевой ставки. Регулятор не ожидает, что средняя ключевая ставка в течение ближайших двух лет поднимется выше 6,25%, хотя рынок сейчас закладывает в котировки более значительный рост ставок, обращают внимание в Sber CIB.

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