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23 апреля 2021 года 16:24
Следующее повышение ставки ЦБ РФ возможно уже 11 июня - Sber CIB
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку и по итогам следующего заседания 11 июня текущего года, полагают аналитики Sber CIB. Банк России принял в пятницу решение повысить ставку на 50 базисных пунктов - до 5%, констатируют эксперты Sber CIB. Темпы инфляции были выше целевого уровня ЦБ, а потребительский спрос сейчас активно восстанавливается после снятия коронавирусных ограничений. Самое главное - восстановление спроса носит устойчивый характер, и с большой долей вероятности Банк России продолжит повышение ключевой ставки в июне, полагают аналитики. "Основной сигнал ЦБ остался практически без изменений - регулятор сообщил в пресс-релизе, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Обычно эта фраза указывает на высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, которое запланировано на 11 июня. Пока трудно прогнозировать, на какую величину будет повышена ставка - на 25 или 50 базисных пунктов - это зависит от инфляции. Мы ожидаем, что на конец текущего года ставка достигнет 5,5%", - пишут эксперты в комментарии Sber CIB. Также аналитики инвестбанка отмечают, что ЦБ в пятницу впервые опубликовал оценку ключевой ставки. Регулятор не ожидает, что средняя ключевая ставка в течение ближайших двух лет поднимется выше 6,25%, хотя рынок сейчас закладывает в котировки более значительный рост ставок, обращают внимание в Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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