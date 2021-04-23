"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru с прогнозной ценой $32

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать GDR Mail.ru Group с прогнозной ценой $32 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Mail.ru Group представит свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года в четверг, 29 апреля. Мы ожидаем увидеть стабильный рост выручки холдинга благодаря восстановлению рекламного рынка, а также по-прежнему сильной динамике в игровом сегменте и образовательных сервисах. Рентабельность группы, как мы ожидаем, снизилась г/г на фоне инвестиций в основном сегменте коммуникационных сервисов и социальных сетей. При этом в прочих направлениях, напротив, может наблюдаться улучшение маржинальности. Мы рекомендуем "покупать" бумаги Mail.ru с целевой ценой $32 за GDR", - пишет эксперт Артем Михайлин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.