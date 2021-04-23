Повышение ставки ЦБ и шансы на дальнейший рост - плюс для рубля и длинных ОФЗ - "Локо-Инвест"

Более раннее повышение ключевой ставки ЦБ РФ и шансы на ее дальнейший рост являются плюсом для рубля и длинных ОФЗ, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Более раннее повышение ставки и шансы на ее дальнейшее повышение - это плюс для рубля через более высокий паритет со ставками в других странах и уверенность в более быстром достижении ЦБ цели по инфляции (ответственная политика - это хорошо). Для длинных ОФЗ мы также видим больше плюсов - инвесторы узнали, что выше 6,5% в 2П21-22 ставки, видимо, не уйдут, а с 2023 года могут даже опуститься до 5-6%. При таких предпосылках доходности ОФЗ со сроком погашения 10 и более лет с доходностью на уровне 7% годовых и выше выглядят по-прежнему крайне привлекательно, обеспечивая инвесторам реальную доходность около 2,5-3%", - пишет эксперт в своем комментарии.

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