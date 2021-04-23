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23 апреля 2021 года 14:39

Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с целью $109

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с целевой ценой $109 за штуку, что подразумевает потенциал роста около 39%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"NextEra Energy, крупнейший в мире производитель альтернативной энергии, отчитался о росте прибыли акционеров в 1К21 почти в 4х раза до $1,67 млрд, что было связано в основном с низкой базой прошлого года, - отмечает аналитик "Финама" Наталия Малых. - Очищенная прибыль составила $1,33 млрд (+14% г/г). Выручка в 1К21 упала на 19% г/г до $3,73 млрд, что на $1,18 млрд оказалось ниже консенсусной оценки. Слабый результат был связан в первую очередь с ухудшением выручки в "зеленом" подразделении NEER, где выручка упала до $781 млн с $1 773 млн годом ранее в основном на фоне февральских заморозков в Техасе".

Акции отреагировали на отчет небольшим снижением в районе 3%. Эксперт считает, что эффект слабых результатов по выручке будет иметь ограниченный эффект, поскольку компания показала способность поддерживать рентабельность, а также высокие результаты в ключевом подразделении FPL, где выручка и скорр. прибыль улучшились на 3% и 12% соответственно. При этом компания подтвердила целевой рост скорр. прибыли в 2021г на уровне 6-8% и дивидендов на 10% вплоть до 2022г.

"Кроме того, долгосрочные перспективы - лучше ретроспективы. Инфраструктурный план Байдена пока не представлен в деталях и находится в разработке, но в целом менеджмент считает его выгодным для бизнеса. Даже если не будут продлены налоговые льготы, операционный рост позволит частично компенсировать предполагаемый рост налогов. Кроме того, часть налогов будет переложена на потребителей в рамках тарифных решений", - указывает Малых.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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