ЦБ РФ повысил ставку до 5%, сохранив пространство для маневра - BCS Express

Банк России повысил ключевую ставку по итогам апрельского заседания на 50 б.п., до 5%, сохранив пространство для маневра, говорится в комментарии BCS Express.

"Подъем ставки был ожидаем, споры в экспертном сообществе шли лишь за величину шага подъема. Регулятор выбрал более жесткий вариант: +50 б.п. Пространство для маневра у Центробанка еще сохраняется. Если нейтральный курс предполагает диапазон ставки в 5-6%, а текущая инфляция только-только стала подавать признаки замедления с пиковых 5,8% к 5,5% на 19 апреля, то не исключен еще один подъем ставки в среднесрочной перспективе", - отмечает эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

По его мнению, дальнейшая траектория ставки будет целиком зависеть от вводных: а это и общая волатильность на мировых рынках, и геополитика, и темп восстановления промышленности, все еще уступающий бурному спросу.

"Негативного влияния на рынок облигаций не ждем, поскольку доходности уже ранее отразили риски повышения стоимости фондирования. Акции, вероятно воспримут вердикт ЦБ нейтрально, а вот российский рубль способен получить дополнительный драйвер укрепления. Опять же динамика российских активов в большей степени сейчас будет зависеть от внешней среды: цен на энергоносители, обстановки на глобальных площадках и, конечно же, геополитического контекста", - пишет Зельцер.

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