"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Магнита с целью 6314 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Магнита" с целью 6314 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

""Магнит" представит свои неаудированные финансовые и операционные результаты за 1К21 в четверг 29-го апреля. В силу эффекта высокой базы, сформированного в том числе ажиотажным спросом, рост продаж мог замедлиться по итогам квартала до 7,0%. При этом, согласно нашим оценкам, ритейлер продемонстрирует заметно более высокую рентабельность в сравнении с 1К20. Первый квартал мог стать низшей точкой роста в этом году, и далее мы ожидаем некоторого ускорения в выручке при стабильном уровне рентабельности EBITDA выше 7%. Наша рекомендация для акций Магнита "покупать" с целевой ценой 6 314 руб. за бумагу", - отмечает аналитик "Велес Капитала" Артем Михайлин.

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