Альфа-банк позитивно оценивает перспективы цены акций Polymetal во 2П21

Альфа-банк позитивно оценивает перспективы цены акций Polymetal во II полугодии 2021г, говорится в комментарии инвестбанка.

"Polymetal в четверг представил уверенные операционные результаты за 1К21. Производство в золотом эквиваленте и продажи золота выросли на 3% г/г. Выручка увеличилась на 20% г/г до $593 млн. Мы считаем, что результаты позитивны для динамики акций компании и подтверждаем свой оптимистичный взгляд на Polymetal, рассчитывая на больший потенциал роста цен в связи с возможным усилением инфляционных ожиданий в 2П21", - указывают эксперты Альфа-банка.

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