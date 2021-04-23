Выход из диапазона 74,70-75,05 руб./$1 откроет рублю дорогу к 74,00 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Преодоление уровня 74,70-75,05 руб./$1 откроет рублю дорогу к 74,00 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в четверг укрепился сразу на 1,6% благодаря новостям о завершении военных учений на юге страны и отводу войск в места постоянной дислокации. Для спекулянтов это четкий сигнал сокращать позиции в валюте, а для экспортеров - усилить продажи валюты перед налогами, дабы зафиксировать пока еще приемлемый курс. С самого открытия рубль растет до 75,00 руб./$1, и успешное прохождение зоны 74,70-75,05 руб./$1 откроет дорогу к более значительному движению в направлении 74,00/USD. Любой исход сегодняшнего заседания ЦБ будет для рубля нейтрально-позитивным: направленность изменения ставки предрешена, вопрос лишь в скорости движения к нейтральной ставке и рисках ухода к более жесткой политике", - отмечает Полевой.

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