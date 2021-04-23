Акции Polymetal - интересная альтернатива прямым покупкам серебра - BCS Express

Акции Polymetal могут стать интересной альтернативой прямым покупкам серебра, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Спрос на серебро, в отличие от золота, в большей степени зависит от спроса со стороны промышленности, на который приходится более 50% всего потребления металла. Это выгодно отличает его от других драгоценных металлов на фоне снижения интереса к защитным инструментам и роста спроса на традиционные commodities по мере восстановления экономики. Но прямые инвестиции в металл связаны с определенными рисками, которые могут подойти далеко не всем инвесторам. Более интересной альтернативой могут стать акции добывающих компаний (например, Polymetal), а также специализированные ETF", - отмечает аналитик в своем комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.