Бонды Аэрофлота могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - ITI Capital

Бонды "Аэрофлота" могут быть интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии ITI Capital.

""Аэрофлот" для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций - как традиционных, так и вечных. Первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд руб., решение по нему может быть принято уже до майских праздников, сообщил менеджмент "Известиям". Также руководство группы сняло опасения инвесторов относительно допэмиссии. Компания рассматривает различные варианты финансирования деятельности, но о повторном размещении акций и продаже "Победы" речи не идет. Бумага может быть интересна для инвестиций на долгий срок", - пишут эксперты ITI Capital.

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