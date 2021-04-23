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Главная  /  Мнения аналитиков  /  ПСБ рекомендует держать бумаги Акрона с прогнозной ценой 6648 руб
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23 апреля 2021 года 11:09

ПСБ рекомендует держать бумаги Акрона с прогнозной ценой 6648 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Акрона" с прогнозной ценой на уровне 6648 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Группа "Акрон" по итогам представленных операционных результатов за первый квартал текущего года нарастила производство за счет расширения мощностей по выпуску аммиака и карбамида в 2020 году. Ждем сильных финансовых результатов компании по итогам первого квартала 2021 года на фоне роста мировых цен на минеральные удобрения до семилетних максимумов. Рекомендуем "держать" бумаги, целевая цена - 6648 рублей за акцию", - указывают эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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