ПСБ рекомендует держать бумаги Акрона с прогнозной ценой 6648 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Акрона" с прогнозной ценой на уровне 6648 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Группа "Акрон" по итогам представленных операционных результатов за первый квартал текущего года нарастила производство за счет расширения мощностей по выпуску аммиака и карбамида в 2020 году. Ждем сильных финансовых результатов компании по итогам первого квартала 2021 года на фоне роста мировых цен на минеральные удобрения до семилетних максимумов. Рекомендуем "держать" бумаги, целевая цена - 6648 рублей за акцию", - указывают эксперты ПСБ.

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