Возможно укрепление рубля ниже 75 руб./$1 в ближайшее время - "Открытие Брокер"

Возможно укрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 75 руб./$1 в ближайшее время в случае отсутствия новых негативных факторов, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль стал безусловным лидером укрепления против доллара. Естественно, что геополитика сыграла в этом основную роль, а дополнительной поддержкой выступает налоговый период. Если в ближайшее время не будет новых неприятностей, то российская валюта будет способна вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 с потенциалом движения к более оптимистичным значениям 70-73 руб./$1. В Минэкономразвития также полагают, что к концу текущего года рубль может укрепиться до 71 руб./$1", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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