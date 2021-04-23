"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal

Аналитики "Финама" позитивно оценивают финрезультаты Polymetal за 1К21 и подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании с целью 2100 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем отчет, который подтверждает нашу оценку Polymetal как перспективной и растущей компании. Полагаем, что капитализация Polymetal оценивается рынком с дисконтом к конкурентам. Мы сохраняем по акциям Polymetal рекомендацию "покупать" с целевой ценой в районе 2100 руб. за акцию и потенциалом роста более 20%", - пишет аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Polymetal опубликовал операционный отчет за 1К21. Компания увеличила производство по сравнению с 1К20 на 3% - до 375 тыс. унций золотого эквивалента. В том числе добыча золота выросла на 4% - до 337 тыс. унций, в то время как производство серебра снизилось на 7% - до 4,6 млн унций. Реализация золота увеличилась на 3% - до 280 тыс. унций, продажи серебра сократились на 21% - до 3,7 млн унций, создавая запас, который планируется реализовать во второй половине года, сократив расхождение между добычей и реализацией. Благодаря росту продаж и более высоким средним цена реализации квартальной выручки Polymetal выросла г/г на 20% - до $593 млн.

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