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23 апреля 2021 года 10:06
Возможно укрепление рубля до 75 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
Возможно укрепление курса рубля к доллару до 75 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Геополитический фон улучшился, и это продолжит поддерживать рубль, отмечают эксперты Sber CIB. Дополнительным позитивным фактором для рубля станет ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России. В результате рубль может подорожать до 75 руб./$1, полагают в инвестбанке. Котировки нефти марки Brent, преодолев рубеж $65,5 за баррель, движутся к отметке $66. Если выходящие в течение дня индексы деловой активности (PMI) в развитых странах будут оптимистичными (особенно в США), то нефть подорожает до $66,5 за баррель, считают аналитики Sber CIB. Впрочем, по их мнению, если рынки акций продолжат снижаться, рост нефтяных котировок также замедлится. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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