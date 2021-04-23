Возможное повышение ставки ЦБ РФ в пятницу уже заложено в цены ОФЗ - ПСБ

Возможное повышение ключевой ставки Банка России в пятницу на 25-50 б.п. уже заложено в цены ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"В фокусе внимания инвесторов в пятницу будет заседание ЦБР по ключевой ставке. Повышение ставки на 25-50 б.п., на наш взгляд, уже заложено в ценах ОФЗ. Интересны будут комментарии регулятора относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. ЦБР обещает впервые вместе с макроэкономическим прогнозом представить ожидания по динамике ключевой ставке. Если это будет диапазон 5-6% на 2022-2023 гг., то реакция рынка на заседание будет, скорее всего, нейтральной. Более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики или повышение среднегодовой ставки выше 6% может оказать давление на рынок", - указывает эксперт ПСБ.

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