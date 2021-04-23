Утренние прогнозы: геополитика и нефть могут поддержать российский рынок акций на открытии в пятницу

Аналитики прогнозируют начало торгов акциями в России в пятницу на положительной территории, констатируя снижение геополитических рисков, связанных с Украиной, а также рассчитывая на поддержку дорожающей нефти.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индексу Мосбиржи в четверг в моменте даже удалось переписать исторические максимумы, однако уже на вечерней сессии инициатива вновь перешла на сторону продавцов из-за негативной динамики на западных площадках, констатирует аналитик инвесткомпании. Ключевым уровнем сопротивления остается область 3600-3620 пунктов. Ее пробой отделяет от перестановки среднесрочных целей в сторону 3690-3700 пунктов. Сразу отмечу, что сложно ожидать взрывного трендового роста в преддверии статистически слабого мая. Кроме того, мы видим общее снижение спроса на активы развивающихся стран в условиях ускорения темпов распространения коронавируса и "локдаунов" в крупных экономиках. Главным образом это касается тяжелой ситуации в Индии, которая является одним из крупнейших потребителей сырья".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных движений и возьмут паузу в попытке оценить изменения во внешнем фоне. В пользу покупателей выступают попытки роста нефтяных цен, а также ослабление геополитических рисков, связанных с Украиной. В остальном на отечественном рынке будут ждать заседания ЦБ РФ и корпоративных новостей, а на зарубежных площадках - макроэкономической статистики по деловой активности за март".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов можно назвать нейтральным. Азиатские рынки торгуются неуверенно, но обвального падения нигде нет. Нефть в плюсе, но промышленные металлы торгуются разнонаправленно. Индекс доллара теряет около 0,15% и торгуется ниже 91,20 п. Основное внимание инвесторов в течение дня будет обращено на предварительные оценки деловой активности в еврозоне и США. В России главным событием станет заседание ЦБ РФ, от которого ждут повышения ставки, но на рынке нет единого мнения о размере повышения. В целом, ждём от рынка попытки дальнейшего роста на фоне смягчения геополитических рисков".

Промсвязьбанк: "В пятницу на открытии ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских бумагах, в результате чего индекс МосБиржи уже на старте торгов может попытаться обновить исторические максимумы и закрепиться выше 3600 пунктов. В дальнейшем преобладание покупок на нашем рынке может сохраниться. Поддержать данную тенденцию может улучшение внешней конъюнктуры на фоне публикации макроэкономической статистики".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем разнонаправленную динамику. Наиболее вероятно обновление максимума по индексу Мосбиржи и его проход в диапазон 3600-3650 пунктов. Вектор котировок будет зависеть от комментариев ЦБ и движений на внешних площадках".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3605-3615 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3590, 3570 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 пунктов. После открытия с некоторым приростом индекс Мосбиржи способен продолжить обновление своих исторических максимумов при поддержке растущих цен на нефть".