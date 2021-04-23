Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $65-66/барр. в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $65-66 за баррель в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent снова возвращаются выше $65 за баррель, поддержанные неплохой статистикой по США. В то же время явное ухудшение ситуации с коронавирусом в Японии и Индии, крупных потребителей нефти, сдерживает потенциал для отскока сырья. В пятницу в фокусе будет статистика по числу буровых в США - ожидается рост на фоне восстановления цен. Мы сохраняем сдержанный взгляд на рынок нефти и ждем в пятницу консолидации нефти марки Brent в диапазоне $65-66 за баррель", - пишет Крылова в своем комментарии.

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