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23 апреля 2021 года 09:24
Цена акций Распадской сохраняет перспективы роста в долгосрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций "Распадской" сохраняют перспективы роста в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Котировкам акций "Распадской" (+7,7%) удалось достигнуть новых исторических максимумов в четверг. Рост обусловлен поглощением компании "Южкузбассуголь" и выделением угольных активов Evraz. "Распадская" существенно увеличит производство и EBITDA. Интригу составляет механизм выделения из состава Evraz и дальнейшая стратегия по дивидендам. Акции перекуплены, но на длинной "дистанции" пространство для подъема сохраняется", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РАСПАДСКАЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.23 апреля 2021 года 10:46
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.23 апреля 2021 года 10:19
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.23 апреля 2021 года 09:29
Американский фондовый рынок в четверг снизился. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
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