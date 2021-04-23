Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Индексу Мосбиржи в четверг в моменте даже удалось переписать исторические максимумы, однако уже на вечерней сессии инициатива вновь перешла на сторону продавцов из-за негативной динамики на западных площадках, констатирует аналитик инвесткомпании. Ключевым уровнем сопротивления остается область 3600-3620 пунктов. Ее пробой отделяет от перестановки среднесрочных целей в сторону 3690-3700 пунктов, указывает Карпунин.

"Сразу отмечу, что сложно ожидать взрывного трендового роста в преддверии статистически слабого мая. Кроме того, мы видим общее снижение спроса на активы развивающихся стран в условиях ускорения темпов распространения коронавируса и "локдаунов" в крупных экономиках. Главным образом это касается тяжелой ситуации в Индии, которая является одним из крупнейших потребителей сырья", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что в пятницу свои операционные результаты за I квартал 2021 года опубликуют "ЛСР" и "Распадская". Состоится заседание наблюдательного совета ВТБ, по итогам которого будет дана рекомендация по размеру дивидендов за 2020 год. Последний день перед дивидендной отсечкой в бумагах Qiwi и "Нижнекамскнефтехима".

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