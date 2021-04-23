Рубль в пятницу утром стабилен к доллару и евро, участники рынка ожидают новостей о санкциях и изменении ключевой ставки

Москва. 23 апреля. Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка снижается к бивалютной корзине. Участники рынка ожидают развития санкционной тематики и решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,4-75,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,4275 руб./$1 (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 90,65 руб./EUR1 (+2 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,45 коп. к уровню закрытия 22 апреля, до 82,28 рубля.

Доллар при этом оказался на 99,42 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 139,23 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные движения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 23 апреля связаны с выжидательной позицией участников рынка, обусловленной временным отсутствием новостей на санкционные темы и предстоящим заседанием совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

Накануне национальная валюта выросла на новостях об ослаблении рисков эскалации военной напряженности вблизи российских границ: министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении военных учений, состоявшихся в ходе проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $65,7 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,8 за баррель, что на 0,6% выше уровня на закрытие рынка 22 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,88%, китайский CSI300 подрастает на 0,74%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,19%.

Американский фондовый рынок в четверг снизился после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых.

В среду американские фондовые индексы выросли после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,93%, Nasdaq - на 1,19%.

По информации Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.