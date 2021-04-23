Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании итогов пятничного заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Участники рынка ждут, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку в пятницу с текущего уровня 4,5% годовых либо на 25, либо на 50 базисных пунктов (мнения разделились приблизительно поровну).

Американский фондовый рынок в четверг снизился после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых. По информации Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.

Между тем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 39 тыс. - до 547 тыс. человек. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 586 тыс., а не 576 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок на прошлой неделе до 617 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу после падения американского рынка акций накануне. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,63%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:13 МСК снизился на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,68%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК повысился на 0,22%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК опустился на 0,13%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне неоднозначных сигналов в отношении ближайших перспектив спроса. Данные из США и Великобритании указывают на растущий спрос, в то время как в ряде азиатских стран, включая Индию и Японию, ждать восстановления потребления в ближайшее время не приходится, поскольку заболеваемость COVID-19 остается высокой и действуют ограничительные меры.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $65,6 за баррель, что на 0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,1% - до $65,4 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,74 за баррель, что на 0,5% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 0,1% - до $61,43 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,195 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,172 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 апреля практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 718,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (+0,68%), "Роснефть-001Р-02" (+0,58%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-10" (-1,13%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,44%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых. Купоны полугодовые. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ХК "Новотранс" полностью разместила облигации серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска в результате составит примерно 3,5 года.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместил ипотечные облигации серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ". Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,9% годовых. Ожидаемая дюрация - 2,3 года. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года.

Кроме того, "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 6,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,13% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска - 2,5 года, ожидаемый срок обращения - 8 лет. Дата погашения выпуска - 28 апреля 2051 года. Сбор заявок на выпуск прошел 22 апреля. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.