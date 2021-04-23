.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Путин поручил подготовить предложения по социально-экономическому развитию
Правительство должно представить предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны. Речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью, создании рабочих мест
 
Цены на просроченные долги россиян фактически удвоились
В январе-марте цены на просроченные долги россиян фактически удвоились и достигли почти 8% от номинала. Несмотря на кризис, на рынке наблюдается дефицит предложения из-за общего снижения выдач и кредитных каникул, вводившихся в прошлом году в связи...
 
В России активизировались инвесторы
В России начался инвестиционный бум: в марте индекс инвестиционной активности превысил докризисный уровень, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Специалисты ЦМАКП...
 
Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей, пишут "Известия", ссылающиеся на проект "Федресурс". Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов...
 
23 апреля 2021 года 09:41

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании итогов пятничного заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Участники рынка ждут, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку в пятницу с текущего уровня 4,5% годовых либо на 25, либо на 50 базисных пунктов (мнения разделились приблизительно поровну).

Американский фондовый рынок в четверг снизился после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых. По информации Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.

Между тем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 39 тыс. - до 547 тыс. человек. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 586 тыс., а не 576 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок на прошлой неделе до 617 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу после падения американского рынка акций накануне. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,63%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:13 МСК снизился на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,68%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК повысился на 0,22%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК опустился на 0,13%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне неоднозначных сигналов в отношении ближайших перспектив спроса. Данные из США и Великобритании указывают на растущий спрос, в то время как в ряде азиатских стран, включая Индию и Японию, ждать восстановления потребления в ближайшее время не приходится, поскольку заболеваемость COVID-19 остается высокой и действуют ограничительные меры.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $65,6 за баррель, что на 0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,1% - до $65,4 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,74 за баррель, что на 0,5% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 0,1% - до $61,43 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,195 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,172 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 апреля практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 718,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (+0,68%), "Роснефть-001Р-02" (+0,58%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-10" (-1,13%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,44%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых. Купоны полугодовые. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ХК "Новотранс" полностью разместила облигации серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска в результате составит примерно 3,5 года.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместил ипотечные облигации серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ". Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,9% годовых. Ожидаемая дюрация - 2,3 года. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года.

Кроме того, "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 6,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,13% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска - 2,5 года, ожидаемый срок обращения - 8 лет. Дата погашения выпуска - 28 апреля 2051 года. Сбор заявок на выпуск прошел 22 апреля. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 апреля 2021 года 12:05
Выход из диапазона 74,70-75,05 руб./$1 откроет рублю дорогу к 74,00 руб./$1 - "Локо-Инвест"
Преодоление уровня 74,70-75,05 руб./$1 откроет рублю дорогу к 74,00 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рубль в четверг укрепился сразу на 1,6% благодаря новостям о завершении военных учений на юге страны и отводу войск в места постоянной дислокации. Для...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 11:46
Акции Polymetal - интересная альтернатива прямым покупкам серебра - BCS Express
Акции Polymetal могут стать интересной альтернативой прямым покупкам серебра, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Спрос на серебро, в отличие от золота, в большей степени зависит от спроса со стороны промышленности, на который приходится более 50% всего потребления металла. Это выгодно...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 11:23
Бонды Аэрофлота могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - ITI Capital
Бонды "Аэрофлота" могут быть интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии ITI Capital. ""Аэрофлот" для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций - как традиционных, так и вечных. Первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд руб., решение по...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 11:09
ПСБ рекомендует держать бумаги Акрона с прогнозной ценой 6648 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Акрона" с прогнозной ценой на уровне 6648 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Группа "Акрон" по итогам представленных операционных результатов за первый квартал текущего года нарастила производство за счет расширения мощностей по...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 10:46
ПСБ рекомендует держать акции "М.Видео" с целью 774 руб
Аналитики Промсвязьбанка позитивно оценивают финрезультаты Группы "М.Видео" за 1К21 и рекомендуют держать акции компании с целью 774 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. ""М.Видео" опубликовала операционные результаты за 1К21. Общие онлайн-продажи компании выросли на 62,8%, до 92,4 млрд...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 10:31
Возможно укрепление рубля ниже 75 руб./$1 в ближайшее время - "Открытие Брокер"
Возможно укрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 75 руб./$1 в ближайшее время в случае отсутствия новых негативных факторов, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль стал безусловным лидером укрепления против доллара. Естественно, что геополитика сыграла в этом основную роль, а...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 10:19
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal
Аналитики "Финама" позитивно оценивают финрезультаты Polymetal за 1К21 и подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании с целью 2100 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем отчет, который подтверждает нашу оценку Polymetal как перспективной и...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 10:06
Возможно укрепление рубля до 75 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
зможно укрепление курса рубля к доллару до 75 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Геополитический фон улучшился, и это продолжит поддерживать рубль, отмечают эксперты Sber CIB. Дополнительным позитивным фактором для рубля станет ожидаемое повышение ключевой ставки...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 09:56
Возможное повышение ставки ЦБ РФ в пятницу уже заложено в цены ОФЗ - ПСБ
Возможное повышение ключевой ставки Банка России в пятницу на 25-50 б.п. уже заложено в цены ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "В фокусе внимания инвесторов в пятницу будет заседание ЦБР по ключевой ставке. Повышение ставки на 25-50 б.п., на наш взгляд, уже...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: геополитика и нефть могут поддержать российский рынок акций на открытии в пятницу
Аналитики прогнозируют начало торгов акциями в России в пятницу на положительной территории, констатируя снижение геополитических рисков, связанных с Украиной, а также рассчитывая на поддержку дорожающей нефти.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 09:47
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут ставка ЦБ РФ, климатический саммит и макропубликации: - Банк России примет решение по ключевой процентной ставке; - Второй и последний день инициированного Соединенными Штатами...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 09:39
Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $65-66/барр. в пятницу - ПСБ
Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $65-66 за баррель в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent снова возвращаются выше $65 за баррель, поддержанные неплохой статистикой по США. В то же время явное ухудшение...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 09:30
Открытие торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в плюсе - "Алго Капитал"
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, с повышением на 0,1-0,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3605-3615 пунктов. В качестве ближайших поддержек для...    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 09:29
Brent подорожала до $65,82 за баррель
Американский фондовый рынок в четверг снизился. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.    читать дальше
.
23 апреля 2021 года 09:24
Цена акций Распадской сохраняет перспективы роста в долгосрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций "Распадской" сохраняют перспективы роста в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Котировкам акций "Распадской" (+7,7%) удалось достигнуть новых исторических максимумов в четверг. Рост обусловлен поглощением компании "Южкузбассуголь" и выделением...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.