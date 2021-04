Brent подорожала до $65,82 за баррель

Американский фондовый рынок в четверг снизился. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американский фондовый рынок в четверг снизился после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых.

В среду американские фондовые индексы выросли после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,93%, Nasdaq - на 1,19%.

По информации Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.

Между тем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 39 тыс. - до 547 тыс. человек. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 586 тыс., а не 576 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок на прошлой неделе до 617 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте упали на 3,7% и составили 6,01 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Это минимальный показатель с августа 2020 года.

Медианная цена дома на вторичном рынке подскочила за год на рекордные 17,2% - до максимальных в истории $329,1 тыс., цены повысились по всей стране.

Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративной отчетности.

Авиакомпания American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. сократила чистый убыток в первом квартале 2021 года на 44%. Убыток без учета разовых факторов составил $4,32 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $4,3 на акцию. Несмотря на это, акции American Airlines в четверг потеряли в цене 4,5%.

Конкурирующая Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) смогла вернуться на прибыльный уровень в первом квартале благодаря государственной программе Payroll Support, в рамках которой были покрыты ее расходы на оплату труда на сумму $1,2 млрд. Котировки бумаг авиакомпании снизились на 1,6%.

Американская телекоммуникационная и медиакомпания AT&T Inc. (SPB: T) в январе-марте увеличила чистую прибыль более чем на 60%. Скорректированная прибыль поднялась до $0,86 с $0,84 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $0,78 на акцию. Выручка AT&T Inc повысилась на 2,7% и также превзошла ожидания экспертов. Стоимость акций компании подскочила на 4,2%.

Сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) в первом квартале увеличила чистую прибыль на 66%, скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков. Выручка подскочила на 23% и достигла $1,7 млрд при ожидавшихся $1,75 млрд. Акции компании подешевели на 1,8%.

Чистая прибыль сети больниц HCA Healthcare (SPB: HCA) Inc. в первом квартале выросла до $1,42 млрд, или $4,14 на акцию, с $581 млн, или $1,69 на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали, что чистая прибыль составит $3,32 на акцию. Выручка подскочила на 8,7%, до $13,98 млрд, превзойдя прогноз на уровне $13,63 млрд. HCA Healthcare улучшила годовой прогноз. Котировки акций компании выросли на 2%.

Железнодорожная компания Union Pacific Corp. (SPB: UNP) в первом квартале сократила чистую прибыль до $2 с $2,15 на акцию, выручку - до $5 млрд с $5,23 млрд. Аналитики прогнозировали первый показатель на уровне $2,06 на акцию, второй - $5,05 млрд. Бумаги Union Pacific подешевели на 2,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 321,41 пункта (0,94%) и составил 33815,90 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 38,44 пункта (0,92%) - до 4134,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 131,81 пункта (0,94%) и составил 13818,41 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу после падения американского рынка акций накануне на сообщениях о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых.

По информации агентства Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы медицинского страхования Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:01 МСК опустился на 0,77%.

Потребительские цены в Японии в марте снизились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Дефляция отмечена по итогам шестого месяца подряд, однако в марте она была минимальной за этот период. Для сравнения: в феврале год к году потребительские цены снизились на 0,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем в марте потребительские цены увеличились на 0,2% после повышения на 0,1% в феврале.

В число лидеров снижения котировок входят акции поставщика интернет-услуг Z Holdings Corp. (-3,4%), Komatsu (-3,2%) и SCREEN Holdings Co. (-3,2%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,6%.

Лидерами роста выступают бумаги ANA Holdings Inc. (+3,2%), Odakyu Electric Railway Co. (+2,4%) и Toho Co. (+2,1%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. повысилась на 1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:13 МСК снизился на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,68%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+5,1%), Alibaba Health Information Technology (+4,9%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+3,8%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding растут на 1,5%, выпускающей бытовую электронику Xiaomi Corp. - на 1,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,7%.

В лидерах падения оказались бумаги девелопера Hang Lung Properties (-2,5%), оператора казино Galaxy Entertainment Group (-2,1%) и нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. (-1,8%).

Акции крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. дешевеют на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК повысился на 0,22%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - снизилась на 1,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 2%, Kia Corp. - 2,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК опустился на 0,13%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе Австралии, рассчитываемый IHS Markit, в апреле подскочил до рекордных 59,6 пункта с пересмотренных 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Значение PMI в секторе услуг выросло до 58,6 пункта с 55,5 пункта. Сводный PMI в апреле достиг рекордных 58,8 пункта по сравнению с 55,5 пункта месяцем ранее.

Капитализация одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group уменьшилась на 0,6%, акции Rio Tinto подорожали на 0,4%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне неоднозначных сигналов в отношении ближайших перспектив спроса.

Данные из США и Великобритании указывают на растущий спрос, в то время как в ряде азиатских стран, включая Индию и Японию, ждать восстановления потребления в ближайшее время не приходится, поскольку заболеваемость COVID-19 остается высокой и действуют ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $65,82 за баррель, что на $0,42 (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,08 (0,1%) - до $65,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,92 за баррель, что на $0,49 (0,8%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,08 (0,1%) - до $61,43 за баррель.

"Рынок мечется между сигналами о слабости спроса в краткосрочной перспективе и позитивными прогнозами на будущее", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли, предупреждая, что рыночная волатильность может увеличиться.

С начала текущей недели Brent потеряла 1,4%, WTI - 1,9%.

Тем не менее в данный момент цены на нефть более чем на 25% выше, чем в начале текущего года.