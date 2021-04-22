Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря снижению геополитических рисков и стабильности UST

Москва. 22 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря снижению геополитических рисков и стабильной ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств умеренно сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 19 базисных пунктов по отношению к закрытию среды и составила 115,62% от номинала, что соответствует доходности 1,84% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,7 базисного пункта по отношению к 21 апреля и составила 101,105% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 7,5 пункта, составив 181 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 137 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 131,71% от номинала (доходность снизилась на 7,5 базисного пункта - до 3,765% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 119 базисных пунктов - до 127,21% от номинала (доходность снизилась на 7 базисных пунктов и составила 3,74% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 39 базисных пунктов, до 112,8% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов, до 2,08% годовых), с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, до 109,115% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 1% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 165 базисных пунктов, подорожав до 124,62% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов и составила 3,76% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 48 базисных пунктов, до 110,75% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 2,365% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня выросли в цене, причем рост котировок отдельных бумаг был довольно существенным. Так, доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 13 базисных пунктов, до 2,67% годовых. Причин для ценового роста в принципе было несколько, но главной, пожалуй, стало снижение геополитических рисков после заявлений министра обороны РФ Шойгу о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах и ВДВ, что призвано разрядить ситуацию вблизи границ с Украиной. Кроме того, инвесторы отыгрывали состоявшееся накануне послание президента России Федеральному собранию, в котором было заявлено, что практически все дополнительные расходы бюджета будут профинансированы за счет дополнительных бюджетных доходов, а не за счет размещения нового госдолга. Третьим позитивным фактором для всех мировых долговых рынков стало сегодняшнее заседание Европейского ЦБ, на котором были сохранены процентные ставки на текущих уровнях и заявлено о сохранении в полном объеме всех действующих программ выкупа активов, то есть ЕЦБ продолжит в ближайшее время проводить мягкую стимулирующую денежно-кредитную политику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.