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22 апреля 2021 года 19:35

Рубль вечером продолжает уверенно расти благодаря ослаблению рисков эскалации военной напряженности вблизи российских границ

Москва. 22 апреля. Доллар и евро обвалились на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером; рубль взлетел к бивалютной корзине благодаря ослаблению рисков эскалации военной напряженности вблизи российских границ после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении военных учений, состоявшихся в ходе проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах (ЮВО и ЗВО).

Курс доллара США составил 75,54 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,07 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,74 руб./EUR1, подешевев на 1,45 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,24 рубля - до 82,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах, импульсом к его росту послужило заявление Шойгу о завершении учений войск Южного и Западного военных округов, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ) и о начале возврата войск в пункты постоянной дислокации. Ранее именно передвижения российских войск в районе границы с Украиной вызывали обеспокоенность Киева и западных стран из-за усиления вероятности военного столкновения между странами, оказывая тем самым сильное негативное влияние на котировки рубля.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу на совещании в Крыму после завершения последнего этапа учений в ЮВО, прошедшего в четверг на полигоне "Опук".

Он также приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. Возвращение войск начнется 23 апреля.

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки. При этом рыночные ожидания свидетельствуют, что Банк России вновь повысит ключевую ставку, однако не ясно, как сильно с учетом недавних санкций США на госдолг.

Так, все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, ожидают 23 апреля повышения ключевой ставки ЦБ, при этом мнения разделились практически поровну: одна половина ожидает повышения на 25 базисных пунктов, другая - сразу на 50 базисных пунктов.

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 4,25% до 4,5%. Это было первое ужесточение денежно-кредитной политики с декабря 2018 года, когда ставка была увеличена на те же 25 пунктов, до 7,75%.

При этом Банк России заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно глоссарию ЦБ, под "ближайшими" понимается одно из трех предстоящих заседаний (то есть в данном случае - апрель, июнь и июль).

Банк России, как и обещал в феврале, начиная с 23 апреля включит в число показателей публикуемого среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Прогноз по наиболее вероятной на момент публикации траектории изменения ставки ЦБ " на прогнозном горизонте (в настоящий момент - до 2023 года включительно)", будет публиковаться после каждого опорного заседания, пообещал регулятор.

Диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода "будут отражать параметры денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза", говорится в пресс-релизе.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объявляя о намерении публиковать прогнозную траекторию ставки, уточняла, что она "будет отражать весь спектр модельных расчетов, сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении вопроса на совете директоров".

"Для российского рынка и рубля ключевым событием стали новости о возврате войск, задействованных в учениях на юге РФ, в места постоянной дислокации. Новость позволила рублю за считанные минуты обновить максимум с прошлой пятницы. (. . .) Среди важных событий дня следует отметить сообщение ЦБ о решении публиковать в традиционном макропрогнозе (будет представлен вместе с завтрашним пресс-релизом по итогам заседания) траекторию ключевой ставки. Данное решение должно способствовать улучшению коммуникации регулятора с рынком и завтра, вероятно, станет событием даже более важным, чем само решение по ставке", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В первой половине дня поддержку рублевым активам оказывало некоторое ослабление геополитических опасений, произошедшее после того, как во вчерашнем послании президента Федеральному собранию не прозвучало слишком жестких геополитических заявлений, которых опасались многие инвесторы. (. . .) В середине сессии четверга рубль совершил рывок вверх, переписав недельную вершину, благодаря новости о завершении министерством обороны РФ проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и возвращении войск в пункты постоянной дислокации. Это существенно снизило геополитические риски", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рубль демонстрирует более заметные темпы роста к евро, нежели к доллару, вслед за динамикой этой валюты на глобальном рынке. Евро возобновил снижение на рынке Forex, в том числе к доллару, на фоне заявлений председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, что ЕЦБ продолжит следить за развитием ситуации на валютном рынке с точки зрения ее потенциального влияния на среднесрочный прогноз инфляции.

Регулятор готов скорректировать все имеющиеся у него инструменты в случае необходимости, чтобы обеспечить устойчивое приближение инфляции к целевому показателю, сказала она в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале будут по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года. По словам Лагард, пока преждевременно говорить о сворачивании программы PEPP.

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно повышаться в ходе вечерних торгов в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составила $65,47 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,5 за баррель, что на 0,24% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ранее оба контракта дешевели на фоне продолжающегося распространения COVID-19 в Азии, которое вызывает обеспокоенность по поводу восстановления мировой экономики и энергетического спроса.

В Индии утром 22 апреля зарегистрировали более 314,8 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за минувшие 24 часа, сообщили в четверг местные СМИ. Отмечается, что это самый большой суточный прирост, который за время пандемии выявляли в какой-либо стране мира. Предыдущим рекордом считался показатель в 297,4 тыс. новых случаев за сутки в январе в США.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 апреля на 39,81 копейки, до 76,4217 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,9 копейки, до 92,0423 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 66,19 копейки по отношению к среде и составил 76,0836 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 70,87 копейки и составил 76,0234 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 495,453 млн, из которых $1 млрд 611 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 494,842 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 41,37 копейки, до 91,7856 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 78,63 копейки и составил 91,39 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR629,288 млн, из которых EUR284,38 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR344,908 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 5,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 3 б.п. каждая - до 5,38% и 5,46% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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