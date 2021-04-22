"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1820 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1820 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,38%, стоп-приказ: 1649 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Формирование восходящего тренда в котировках золота поддерживает компании, занимающиеся добычей драгоценных металлов, констатируют эксперты. Компания Polymetal за три месяца 2021 года произвела золотого эквивалента на 3% более по сравнению с предыдущим годом. Объем продаж золота увеличился на 3% - до 280 тыс. унций. Рост выручки составил 20% - до $593 млн.

Также аналитики отмечают, что по итогам 2020 года Polymetal может выплатить дивиденды в размере $0,89 на одну акцию в случае одобрения акционерами на общем годовом собрании 26 апреля 2021 года, что также является аргументом в пользу покупки бумаг компании.

"С технической точки зрения, котировки акций компании находятся выше 50-дневной скользящей средней, преодолев нисходящий тренд. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне 1649 рублей риск на портфель составит 0,51%", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.