"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cisco Systems с целью $56

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cisco Systems Inc. с целью $56 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $50, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Большинство инвестиционных домов стали поднимать целевую цену по акциям компании Cisco Systems Inc. по причине роста расходов на сети и коммуникации по мере возращения общества к офисной жизни. Убытки начала года, вероятнее всего, будут компенсированы ростом на 10% во втором полугодии за счет роста расходов корпораций на IT", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, актив торгуется в краткосрочном восходящем тренде. При таком входе и при открытии позиции на 19% от портфеля риск по нему составит 0,7%", - указывают аналитики.

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