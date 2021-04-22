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22 апреля 2021 года 16:45
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cisco Systems с целью $56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cisco Systems Inc. с целью $56 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $50, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Большинство инвестиционных домов стали поднимать целевую цену по акциям компании Cisco Systems Inc. по причине роста расходов на сети и коммуникации по мере возращения общества к офисной жизни. Убытки начала года, вероятнее всего, будут компенсированы ростом на 10% во втором полугодии за счет роста расходов корпораций на IT", - отмечают эксперты "Финама". "С технической точки зрения, актив торгуется в краткосрочном восходящем тренде. При таком входе и при открытии позиции на 19% от портфеля риск по нему составит 0,7%", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CISCO/SYSTEMS-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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