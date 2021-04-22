Вероятно падение котировок GDR TCS Group в ближайшее время - "Велес Капитал"

Вероятно сдержанное падение котировок бумаг TCS Group в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"TCS Group в среду объявила о программе обратного выкупа GDR в период с 22 апреля по 31 августа текущего года с максимальным объемом $45 млн. Новости позволили распискам приостановить падение у краткосрочной поддержки 4250 рублей, пробой которой может толкнуть цены к психологически важному значению 4000 рублей, а далее привести к слому среднесрочного восходящего тренда с перспективой движения к 3500 рублям. Пока же по бумагам сохраняется сдержанный нисходящей тренд, а покупателям для игры на отскок лучше дождаться закрепления котировок выше 4500-4600 рублей", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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