Акции Verizon привлекательны для долгосрочных дивидендных инвестиций - "Фридом Финанс"

Акции Verizon Communications привлекательны для долгосрочных дивидендных инвестиций, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Прогнозная цена бумаги на горизонте года - $62 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

Крупнейший оператор мобильной связи Verizon Communications представил смешанные результаты за прошедший квартал и подтвердил прогнозы на 2021 год.

Консолидированные финансовые результаты в целом соответствуют ожиданиям инвестсообщества, отмечает эксперт.

Выручка Verizon в потребительском сегменте бизнеса (B2C) оказалась равна $22,80 млрд, что немного выше консенсуса, закладывавшего ее на уровне $22,46 млрд. Общее количество абонентов компании за январь-март уменьшилось на 170 тыс., тогда как инвесторы рассчитывали, что оно вырастет на 49 тыс.

"Конкуренты Verizon (AT&T Inc. и T-Mobile) проводят различные промоакции и даже предлагают клиентам бесплатные смартфоны с поддержкой 5G, чтобы удерживать и расширять абонентскую базу. Verizon делает своим клиентам более скромные предложения. Умеренная стратегия, направленная на повышение лояльности пользователей, оказывает позитивное влияние на показатель ARPA, который достиг $141,74 при прогнозе $135,85. Verizon ориентируется на абонентов, которые готовы к достаточно высоким расходам на мобильную связь. Однако такая политика может оказаться рискованной. T-Mobile уже значительно опережает Verizon по темпам развертывания высокоскоростной сети 5G и предлагает более доступные по цене тарифы новым клиентам", - обращает внимание Денисламов.

"Если в квартальной отчетности AT&T и T-Mobile будет отражено более активное, чем предполагает прогноз, расширение абонентской базы, как это уже произошло в четвертом квартале 2020 года, мы получим еще одно доказательство обострения конкурентной борьбы, в которой позиции Verizon слабеют", - пишет он в своем комментарии.

Менеджмент Verizon оставил без изменений прогнозы на весь 2021 год, отмечает аналитик "Фридом Финанс". Скорректированная EPS закладывается в диапазоне $5,00-5,15 (против $4,90 в 2020 году), капитальные затраты на развертывание 5G сети составят $2-3 млрд, общие CapEx запланированы в пределах $17,5-18,5 млрд.

"Важно отметить, что за первые три месяца текущего года Verizon значительно увеличила долговую нагрузку из-за участия в федеральном аукционе FCC. В результате компания стала собственником крупнейшего в секторе пакета частот связи 5G за $45 млрд. Их цена оказалась гораздо выше, чем рассчитывали почти все аналитики, давшие соответствующий прогноз. В марте компания привлекла заимствования в объеме $31 млрд в дополнение к $12 млрд, которые были получены в конце 2020 года. Свободный денежный поток (FCF) компании позволяет выдерживать такую долговую нагрузку и выплачивать стабильные дивиденды с доходностью около 4,3%. Показатель FCF по итогам квартала значительно превзошел ожидавшиеся $3,95 млрд и составил $5,20 млрд. Покупка прав на большой объем частот связи нового поколения дает определенную уверенность в долгосрочной способности компании совершенствовать качество предоставляемых услуг", - указывает эксперт инвесткомпании.

Таким образом, заключает Денисламов, основной сегмент бизнеса Verizon испытывает небольшое давление со стороны конкурентов, но на текущий момент, по его мнению, это не вызывает серьезных опасений.

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