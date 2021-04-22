Драйверы для возврата цены нефти к уровню выше $65/барр. отсутствуют - Банк "Санкт-Петербург"

Драйверы для возврата цены нефти к уровню выше $65 за баррель Brent пока отсутствуют, и котировки могут продолжить снижение, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефть в среду продолжила снижение, и в четверг фьючерсы Brent находятся на уровне в $65/барр., - пишут аналитики банка. - Позитивные настроения на рынке развернулись после новостей во вторник о продвижении в США законопроекта против ОПЕК+. В результате, рынок стал более чувствителен к негативным новостям, и ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, которая игнорировалась рынком энергоносителей в последние дни, наконец, подтолкнула цены к снижению. Наибольший негатив связан с ситуацией в Азии, в частности, появляются сообщения о введении новых ограничений в Японии".

Также эксперты банка обращают внимание на то, что встреча ОПЕК+ 28 апреля будет сокращенной. Эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак, заявив, что основной целью встречи будет оценка сегодняшней ситуации и, при отсутствии особых событий на рынке, текущие планы по добыче будут сохранены. В частности, А. Новак подчеркнул, что сейчас нет причин обсуждать рассматриваемый в США закон против картеля, что дополнительно поддержало ожидания стабильности рыночного предложения.

"Официальные данные по запасам нефти от Минэнерго США, опубликованные в среду, которые также добавили негатива для рынка. Вопреки рыночным ожиданиям запасы за неделю выросли на 0,594 млн барр., что незначительно отличается от недавних данных Американского института нефти (API). Пока особых драйверов для возврата фьючерсов Brent выше $65/барр. нет, и котировки могут продолжить снижение", - заключают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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