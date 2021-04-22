ЦБ РФ в пятницу, скорее всего, повысит ставку только на 25 б.п. - "Уралсиб"

Банк России, скорее всего, повысит ставку только на 25 б.п., до 4,75% годовых на заседании 23 апреля, отмечается в обзоре "Уралсиба".

"Рост цен за неделю, завершившуюся 19 апреля, вернулся к отметке 0,2% после роста на 0,1% за предыдущую неделю. С начала месяца цены повысились на 0,4%, но из-за эффекта высокой базы (в апреле прошлого года цены поднялись на 0,8%) годовой рост цен остается ниже уровней конца марта. Среднесуточный рост цен также указывает на некоторое замедление по сравнению с апрелем прошлого года, но последние оценки указывают на то, что инфляция за апрель будет практически на уровне марта этого года, хотя часто в апреле фиксируется некоторое замедление месячных темпов роста цен. Если смотреть на динамику по отдельным категориям, то подорожание наблюдается по широкому спектру продовольственных и непродовольственных товаров, что может вызывать определенную тревогу и потребовать более активного вмешательства со стороны Центробанка", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

Тем не менее эксперт ожидает, что ЦБ вновь поднимет ключевую ставку только на 25 б.п., более значительное повышение не кажется Лебедевой оправданным, особенно учитывая, что ужесточение денежно-кредитной политики не может сразу сказаться на инфляции, а действует с определенным лагом.

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