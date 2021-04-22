Индекс S&P 500 на торгах в четверг может протестировать отметку 4200 п. - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 на торгах в четверг может протестировать отметку 4200 п., отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал резкий возврат к области исторического максимума, инициативу удерживают "быки". Благодаря небольшой коррекции на этой неделе индикатор RSI остается ниже зоны перекупленности (около 70 пунктов), поэтому мы отмечаем потенциал для обновления исторического максимума в краткосрочной перспективе. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4085 пунктов", - пишет старший аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Эксперт отмечает, что мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют смешанную динамику после сильной торговой сессии накануне. Европейские рынки находятся в зеленой зоне, но фьючерсы на S&P 500 снижаются, как и некоторые азиатские индексы.

"Отчетность компаний продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов, - подчеркивает Пильгунова. - На текущий момент результаты опубликовали около 15% эмитентов, входящих в индекс S&P 500, причем квартальные отчеты более 85% из них оказались лучше ожиданий, обеспечив общий позитивный фон широком рынку. Эпидемическая ситуация по-прежнему оказывает негативное влияние на котировки, однако в меньшей степени, чем ранее, ввиду прогресса прививочной кампании. В то же время стоит отметить резкий рост заболеваемости в Индии и других странах Азии, где количество случаев COVID-19 обновляет новые пики. Кроме того, давление на фондовые рынки оказывают такие геополитические факторы, как ядерная сделка Ирана, военная активность на границе России и Украины, а также отношения континентального Китая и Тайваня. Тем не менее рынки по большей части игнорируют геополитические тренды, сосредоточив внимание на других актуальных тенденциях".

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