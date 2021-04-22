Акции Segezha Group имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции Segezha Group имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

Segezha Group в рамках IPO намерена разместить новые бумаги в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций и привлечь не менее 30 млрд руб. Предполагаемая рыночная капитализация Segezha Group составит 122,5-152,4 млрд руб. Листинг акций запланирован на Московской бирже под тикером SGZH. Предварительный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 7,75-10,25 руб. за акцию, напоминает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Исходя из обозначенной оценки и обозначенного максимального объема предложения рассчитаем ключевые мультипликаторы Segezha Group. По наиболее репрезентативному показателю EV/EBITDA Segezha Group может быть оценена в 9,9-11,6х при медиане по ближайшим конкурентам с мировых рынков в 9,3х. То есть компания выглядит чуть дороже отрасли. При этом нужно отметить, что это компенсируется исторически более высокой рентабельностью - около 25,3% против 14,8% по выборке", - указывает Пучкарев.

Также эксперт учитывает, что темпы роста бизнеса Segezha Group в ближайшие несколько лет могут быть выше, чем у аналогов за счет ожидаемого роста инвестиционной программы. Растущие, развивающиеся компании, как правило, оцениваются рынком заметно дороже более стабильных конкурентов.

"Еще одним важным фактором инвестиционной привлекательности Segezha Group стоит выделить высокую самообеспеченность сырьем - 80,2% на конец 2020г. Благодаря этому производственный цикл слабо зависит от внешних поставщиков и защищен от колебаний цен на лесоматериал. Segezha Group не выглядит дешевой относительно отрасли, но на то есть фундаментальные причины. Компания отличается высокой рентабельностью, вертикальной интегрированностью производства, а также ожиданиями роста бизнеса опережающими рынок темпами. Исходя из этого можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе акции компании имеют потенциал роста", - заключает эксперт инвесткомпании.

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