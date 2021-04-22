Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу высока - Росбанк

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в пятницу, 23 апреля, остается высокой, считают аналитики Росбанка.

"Для пятничного решения по ключевой ставке не сильно что поменялось. ЦБ РФ придется оценивать риски, особенно в свете очередного ускорения недельной инфляции с 0,09% до 0,18% из-за удорожания мясной продукции, нового урожая овощей/фруктов, ряда потребительских товаров и гостиничных/туристических услуг. Свой базовый прогноз повышения ставки на 25 б.п. мы решили сохранить, но вероятность шага в 50 б.п., очевидно, остается высокой", - пишут эксперты в своем комментарии.

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