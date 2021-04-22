Рынок акций РФ утром буксует в росте из-за дешевеющей нефти, просели нефтяники и растут металлурги

Москва. 22 апреля. Попытка рынка акций РФ подрасти утром в четверг вслед за внешними фондовыми площадками нивелируется дешевеющей нефтью (Brent опустилась ниже $65 за баррель) из-за роста заболеваемости COVID-19 в Азии; проседают бумаги нефтяных компаний и растут акции металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3561,15 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1466,52 пункта (+0,2%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,8%.

Доллар просел до 76,53 рубля (-0,08 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,554% годовых (-0,7%).

Минэкономразвития считает текущий курс рубля заниженным относительно фундаментальных факторов, ожидает его укрепление до 71-72 руб./$1 к концу года, сообщил журналистам источник в министерстве, комментируя уточненный прогноз ведомства, который оно представило в правительство.

Подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 213 рублей на акцию; с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев общие выплаты по итогам 2020 года составят 259 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов предложено установить 5 июля 2021 года.

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 387,15 руб. на акцию, отсечку реестра акционеров под выплаты рекомендовано установить 7 июня, сообщила компания.

Polymetal в январе-марте увеличил производство на 3% в годовом выражении, до 375 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания. Выручка Polymetal в I квартале выросла на 20%, до $593 млн на фоне высоких цен на золото и серебро.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг нельзя назвать однозначно позитивным: рынки Азии испытывают проблемы с ростом на фоне антирекордов COVID-19 в Индии, а также потенциальных угроз двухсторонним отношениям США и Китая. В начале торгов отечественный рынок акций может продолжить консолидацию с фокусом на небольшое снижение.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ пока выглядит слабо, несмотря на рост внешних фондовых площадок.

Вроде бы и президент РФ Владимир Путин поддержал рынок, не став делать громких заявлений относительно внешних угроз, чего несколько опасались игроки перед его выступлением с посланием к Федеральному собранию. Решение увеличить социальную поддержку отдельных слоев населения, а также увеличение финансирования регионов и инфраструктурных проектов позитивно для акций. Но настораживающим моментом стали слова Путина про использование дивидендов - не исключено, что будет увеличено налогообложение дивидендов, что станет негативом для рынка.

Основным препятствием для роста рынка является очень тревожная внешнеполитическая ситуация, улучшения которой пока не видно. В итоге "покупать страшно, а продавать жалко", тем более в условиях приближения дивидендных отсечек. Скорее всего, боковик сохранится и в течение ближайших дней, считает аналитик.

Из перспективных бумаг можно отметить акции золотодобытчиков. Золото после прорисовки "двойного дна" показывает явное намерение пойти вверх. Помочь в этом ему может возобновление снижения доллара. Бумаги черных металлургов сильно перекуплены в средне- и краткосрочном периодах, но их рост продолжается. Пока акции компаний сектора стоит держать в портфелях, но новые покупки стоит делать лишь на просадках.

Неожиданно после речи Путина укрепился рубль, хотя ожидания поступления новых денег в экономику для российской валюты - негативный фактор. Но трейдеры отыграли отсутствие жесткой риторики в отношении внешних "недоброжелателей". Кроме того, сейчас сезон продажи валюты экспортерами для аккумулирования рублей под выплаты налогов. Очень вероятное повышение ключевой ставки Банка России на заседании в пятницу также идет на пользу рублю. Однако излишних иллюзий питать не стоит, ситуация на валютном рынке успокоилась и можно ожидать повышения ставки всего лишь на 0,25 процентного пункта, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, изменения на рынке РФ в четверг могут быть сдержанными из-за неоднозначного внешнего фона - цены на нефть продолжают снижение, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились.

Рынок на этой неделе в основном оценивает корпоративные отчетности, а значит, движения в акциях скорее можно назвать точечными. Доходность 10-летних гособлигаций тем временем остается ниже отметки 1,55%, что позволяет снять напряженность в секторе высоких технологий.

Нефть Brent продолжает снижение к средней полосе Боллинджера дневного графика ($64 за баррель) после данных Минэнерго США о росте запасов нефти на прошлой неделе, а также новостей о прогрессе в ядерных переговорах с Ираном. Так, на рынок поступили сообщения о возможном смягчении американских санкций против исламской республики. При закреплении ниже указанной поддержки потенциал падения нефтяных цен может составить еще порядка $3, считает аналитик.

Рынок акций РФ пытается сохранить краткосрочный оптимизм, но ярко выраженного импульса к росту не наблюдается. Индексы МосБиржи и РТС находятся на грани перехода к снижению, целями которого могли бы стать районы 3465 и 1405 пунктов. Отсутствие веских поводов для повышения может спровоцировать фиксацию прибыли, в том числе вне нефтегазового сектора, хотя поводов и для масштабных продаж по-прежнему нет. Изменения на широком рынке в течение дня при прочих равных могут быть сдержанными. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3500-3600 пунктов, считает Кожухова.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 0,9-1,2% после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий, спросом пользовались бумаги компаний, которые зависят от восстановления экономики.

Ранее на этой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 отступили от рекордных отметок, достигнутых в прошлую пятницу. Аналитики связывали это снижение с ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Индии и Японии, отмечает MarketWatch.

В четверг в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,4%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,6%) и слабо проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Нефть утром в четверг дешевеет на данных о неожиданном росте запасов нефти в США (впервые за 4 недели) и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии; цена Brent находится на $1,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,77 за баррель (-0,8% и -1,9% в среду), июньская цена WTI - $60,81 за баррель (-0,9% и -2,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 3,55-4,4 млн баррелей), запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей (ожидался рост на 1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,7 млн).

Инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, которое ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

В центре внимания участников рынка также перспективы принятия в США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК, отмечают аналитики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+10,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-4,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-1,7%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,4%)

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (+0,4%)) в I квартале 2021 года увеличила общие продажи (GMV) на 13,8% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 138,3 млрд рублей с НДС. Рост был обусловлен динамикой января-февраля: за два месяца 2021 года GMV "М.Видео-Эльдорадо" вырос более чем на 24%. В марте продажи снизились на 2,6%, что объясняется высокой базой марта 2020 года, когда наблюдался существенный рост продаж ноутбуков, периферии и других мобильных устройств на фоне подготовки к переходу на удаленную работу и обучение, и ускорение темпов продаж бытовой техники и электроники на фоне колебаний валютного курса и реализации потребителями ряда отложенных крупных покупок, сообщила компания. Рост GMV в марте 2021 года в сравнении с мартом 2019 года составил более 31%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,284 млрд рублей (из них 1,862 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP), 1,212 млрд рублей - на акции "Норникеля" и 1,21 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).