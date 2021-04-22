Вероятно сохранение цены золота в диапазоне $1700-1850/унц. к концу 2021г - "Финам"

Аналитики "Финама" полагают, что золото в конце 2021г будет находиться в диапазоне $1700-1850 за тройскую унцию, а серебро - в диапазоне $27-29 за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Снижение спроса на золото со стороны мировых ЦБ за весь 2020г составило 59%, до 272,9 т, а семь центробанков (Шри-Ланка, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Колумбия, Филиппины и Германия) зафиксировали сокращение своих золотых резервов. Одним из ключевых драйверов продаж золота стала пандемия коронавируса. Рост цен на золото в прошлом году увеличил оценку резервов ЦБ, и некоторые регуляторы использовали эту возможность для предоставления ликвидности своим экономикам", - напоминают эксперты "Финама".

По их мнению, в 2021г по мере восстановления мировой экономики ожидается продолжение закупок золота центральными банками, но более умеренными темпами, нежели в предыдущие годы. Это обеспечит поддержку мировому спросу на драгметалл, однако с учетом изменений структуры спроса влияние этого сегмента будет ограниченным. При этом наибольший вклад в изменение цен золота в среднесрочной перспективе будет вносить динамика вложений со стороны биржевых фондов ETF, инвестирующих в золото.

"Учитывая вышесказанное, мы установили целевой диапазон по золоту на конец года на уровне $1700-1850 за тройскую унцию, а на второй квартал - $1600-1750 за тройскую унцию", - указывают эксперты инвесткомпании.

Что касается рынка серебра, то его фундаментальные перспективы на 2021г выглядят, по мнению аналитиков, довольно благоприятными, и в среднесрочной перспективе будут способствовать восстановлению цен на драгметалл. "С учетом вышесказанного, мы устанавливаем целевой диапазон по серебру на конец года на уровне $27-29 за унцию, а на второй квартал - на уровне $23-25 за унцию", - отмечают стратеги "Финама".

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